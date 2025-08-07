Бывшие информаторы WADA Виталий и Юлия Степановы, на показаниях которых строилось антидопинговое дело против российского спорта и основывалось отстранение России от международных соревнований, пожаловались, что «брошены» спортивными чиновниками, так и не смогли получить право на постоянное проживание в США и рискуют быть депортированными обратно в Россию.

В интервью немецкому телеканалу ARD, который когда-то одним из первых выпустил документальный фильм о допинге в российском спорте «Тайный допинг: как Россия взращивает своих чемпионов», Степановы «в страхе эмоционально взывают о помощи», поскольку за последние 10 лет так и не смогли закрепиться на Западе.

В 2014 году, когда Степановы согласились стать информаторами Всемирного антидопингового агентства (WADA) в его расследовании против РУСАДА и российских спортсменов, их «чествовали как отважных героев практически во всём спортивном мире и за его пределами», говорится в статье ARD.

Юлия занималась бегом и сама употребляла допинг, она снимала скрытой камерой встречи и разговоры с ведущими российскими спортсменами и чиновниками. Ее муж работал главным специалистом в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА). Вместе они выступили с обвинениями в адрес российских спортивных функционеров, обвинив государство в создании и поддержке масштабной системы употребления запрещенных препаратов спортсменами. На основании их показаний было начато антидопинговое расследование WADA.

По словам Виталия, в 2014 году они с женой «чувствовали, что делали что-то необходимое для олимпийского спорта и “чистых” спортсменов по всему миру», но надеялись «в конце концов жить как обычные люди, с правами и документами, без ограничений в будущем».

«К сожалению, мир изменился за последние десять лет, а у нас до сих пор нет гражданских прав и действующих документов. Мы не знаем, сможем ли мы когда-нибудь снова жить как обычные люди», — пожаловался Степанов корреспонденту ARD.

Сначала пара жила в Германии, затем WADA организовало их переезд в США, назвав это «самым безопасным вариантом». Сейчас Степановы с двумя маленькими сыновьями живут в Штатах в статусе беженцев — без гражданства и возможности покинуть страну, постоянно испытывая трудности в поисках работы.

В пример того, как могла бы устроиться их судьба, Виталий привел историю другого информатора — бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который попал в американскую программу защиты свидетелей, получил гражданство и новые документы.

Степановы подавали прошения о предоставлении убежища при четырех администрациях Белого дома — на президентских сроках Барака Обамы, Джо Байдена и в течение обоих сроков Дональда Трампа, — но получили отказ. Сейчас, когда с подачи Трампа США усиливают борьбу с нелегальной миграцией, Виталий и Юлия боятся депортации и вынужденного возвращения в Россию.

«Наверное, так нас благодарят олимпийские и антидопинговые власти. Так они благодарят нас за разоблачение мошенничества и допинга», — саркастически высказывается Степанов.

На прошлой неделе он разослал письма высокопоставленным международным спортивным деятелям, включая недавно ушедшего в отставку президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. В этих письмах Виталий напоминает представителям WADA и Всемирной федерации лёгкой атлетики (World Athletics) об обещанной ими помощи.

«Я пишу вам и спрашиваю: должны ли информаторы иметь права и документы? Или их следует обмануть, вывезти в другую страну и забыть? Надеюсь, кто-нибудь откликнется», — цитирует он свои послания, на которые пока не получил ответа.

Создатель центра спортивной аналитики Play the Game Йенс Сейер Андерсен заявил ARD, что случаи такого отношения к информаторам не редки, хотя история Степановых — «пожалуй, один из худших». «Но они далеко не одиноки. То, как спорт обошелся с ними, типично для того, как спорт обращается с информаторами», — уверяет эксперт, усматривая в этом «совершенно чёткий сигнал» о необходимости подчиняться системе для получения защиты от нее.

Виталий Степанов больше всего винит в своей ситуации WADA, которое якобы обещало им с женой помощь, но так ее и не предоставило. На запрос ARD в агентстве ответили, что не имеют «полномочий и влияния на процедуры предоставления убежища» в США и не могут комментировать «деятельность отдельных информаторов» или «степень поддержки конкретных источников». «Конфиденциальность этих отношений должна быть сохранена для их безопасности», — говорится в заявлении WADA.

По данным ARD, ни глава WADA Витольд Банка, ни генеральный директор World Athletics Себастьян Коу не встречались и не общались со Степановыми, но МОК оплачивал Виталию консультационные услуги и помог Юли получить стипендию.

В ответ на запрос ARD комитет заявил, что не имеет возможности влиять на политику США в отношении предоставления убежища. World Athletics заявила, что «будет вести переговоры с другими спортивными организациями», чтобы выяснить, чем можно помочь Степановым.

В интервью Немецкому информационному агентству бывший президент Немецкой федерации лёгкой атлетики Клеменс Прокоп, который был контактным лицом Степановых в ходе их первого приезда в Германию, назвал их ситуацию «ужасной, невыносимой» и «устрашающим примером» для других потенциальных информаторов.

В МОК заявили, что предоставили Юлии Степановой стипендию на период с 2016 по 2022 годы и несколько раз продлевали полномочия ее мужа как оплачиваемого консультанта, и в общей сложности пара получила материальную поддержку в размере около $400 тысяч. При этом в организации подчеркнули, что МОК не имеет никакого влияния на решения о гражданстве.