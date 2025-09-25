Супруга президента Украины Елена Зеленская на полях 80-й Генассамблеи ООН в Нью-Йорке провела двустороннюю встречу с первой леди США Меланией Трамп. О состоявшемся диалоге жена украинского лидера сообщила в своем телеграм-канале.

По словам Зеленской, центральными темами беседы стали вопросы, представляющие взаимный интерес.

«Обсудили общие для нас ценности, прежде всего защиту детей и их детства», — написала она.

Елена Зеленская выразила признательность Мелании Трамп за поддержку Украины на международной арене, особо отметив ее гуманитарные инициативы, направленные на помощь юным гражданам страны.

В качестве конкретного примера такой поддержки она упомянула письмо первой леди США к президенту России Владимиру Путину с призывом обеспечить мир для детей. Зеленская также выразила надежду на дальнейшее сотрудничество с американскими партнерами в рамках гуманитарных и правозащитных программ.

Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена прибыли в Нью-Йорк для работы в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН), официальные мероприятия которой проходят с 22 по 30 сентября. В ходе визита, на полях саммита, состоялись переговоры украинского лидера с президентом США Дональдом Трампом, которые продлились около часа.

Старший советник первой леди США Марк Бекман ранее официально опроверг возможность запланированной встречи между Меланией Трамп и Еленой Зеленской, подчеркнув отсутствие каких-либо официальных договоренностей. При этом он подтвердил, что со стороны супруги украинского президента поступали неоднократные предложения о организации личной беседы.

В августе первая леди США через своего супруга направила письмо Путину — он получил его во время российско-американского саммита на Аляске. В обращении Мелания Трамп призвала российского лидера использовать свои полномочия для защиты детей, подчеркнув, что соответствующее решение может быть принято «одним росчерком пера». Супруга главы Белого дома отметила, что такая мера будет иметь значение не только для России, но и для всего человечества. По информации американского лидера, письмо было благоприятно воспринято его российским коллегой.