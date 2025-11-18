Уроженец Таджикистана Джалолиддин Шамсов, фигурирующий в деле о подготовке покушения на секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу на Троекуровском кладбище в Москве, ранее участвовал в организации убийства предпринимателя из Башкирии. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, Шамсов проходил по делу об убийстве башкирского бизнесмена Марата Купцова в марте 2016 года. Согласно версии следователей, предприниматель был убит с помощью газового пистолета, переделанного под боевой по заказу своей бывшей невестки Ирины Купцовой и другого гражданина Таджикистана Саъдулло Касимова, писал «Коммерсантъ».

Для того, чтобы избавиться от долга перед бизнесменом на сумму 1,5 млн рублей, его бывшая невестка воспользовалась услугами Шамсова с целью поиска исполнителей убийства в Москве. За помощь в организации преступления женщина обещала заплатить 1 млн рублей. Из материалов Верховного суда Башкирии следует, что позднее уголовное дело было выделено в отдельное производство в связи с розыском Шамсова.

Федеральная служба безопасности сообщила о предотвращении теракта в отношении одного из высших российских чиновников 14 ноября. В ведомстве отметили, что с этой целью преступники планировали использовать взрывное устройство, замаскированное под вазу с видеокамерой.

Представители ведомства рассказали, что в подготовке теракта принимали участие нелегальный мигрант из Центральной Азии, двое наркозависимых россиян с судимостями, а также Шамсов, проживающий в Киеве и разыскиваемый российскими правоохранительными органами.

Позднее «Московский комсомолец» сообщил со ссылкой на свои источники о том, что преступники планировали совершить покушение на бывшего министра обороны Сергея Шойгу, навещавшего могилы своих родственников.