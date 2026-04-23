Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Исаков обратился к главе Минцифры Максуту Шадаеву в связи с планами ведомства создать реестр IMEI-номеров и сделать платной регистрацию в нем. Документ есть в распоряжении RTVI.

Исаков выразил опасения, что инициатива Минцифры может привести к подорожанию смартфонов и риску нарушения неприкосновенности частной жизни россиян.

Создание единого реестра идентификаторов мобильных устройств (IMEI) обсуждается в рамках второго пакета правительственных поправок по борьбе с кибермошенничеством. В Минцифры и Госдуме объясняли, что привязка базы IMEI к номерам телефонов позволит эффективнее бороться с атаками БПЛА и сделает бессмысленными кражи гаджетов. Предполагается, что регистрация устройства в базе будет обязательной и платной. Взнос за официально ввезенную технику может быть небольшим и фиксированным, за «серую» — составлять определенный процент от стоимости гаджета, сообщали в Минцифры. Незарегистрированные телефоны не будут работать на российских сетях.

В обращении к главе Минцифры Исаков отметил, что в условиях санкций многие россияне заказывают смартфоны за рубежом, а поставщики завозят технику по серым схемам.

«Представляется, что предлагаемые меры по платной регистрации устройств негативно скажутся на покупательской способности граждан», — отметил парламентарий.

Он добавил, что наряду с положительными результатами — сокращением случаев мошенничества и использования «одноразовых» телефонов — нововведения «могут восприниматься гражданами как увеличение контроля государства за личной жизнью».

Исаков предложил Минцифры рассмотреть возможность бесплатной регистрации устройств в базе IMEI-номеров и позволить россиянам ознакомиться с полным функционалом реестра. Депутат также попросил Шадаева не допустить подорожания мобильных устройств и возможного нарушения неприкосновенности частной жизни при разработке реестра IMEI-номеров.

В феврале замглавы Минцифры Иван Лебедев заявил, что создание IMEI-базы не помешает россиянам покупать гаджеты за границей, если речь идет о личном пользовании, а не о массовой закупке по серым схемам с уклонением от уплаты налогов. По словам Лебедева, инициатива министерства не создает угроз и неудобств для «нормального гражданина, который живет в правовом поле», и в «99,9% случаев» права граждан «никак не будут затронуты».

Вопрос о том, кто именно должен будет платить за регистрацию гаджета в реестре IMEI, — владелец устройства, продавец или импортеры — пока не определен. «Известия» писали, что мобильные операторы попросили Минцифры направлять средства в «целевой фонд развития сетей связи и импортозамещения критической инфраструктуры».

Партнер ComNews Research Леонид Коник в разговоре с изданием предположил, что расходы в итоге лягут на покупателей смартфонов, и «тогда получается, что это то ли налог на роскошь, то ли акциз».