На юго-западе Москвы в ночь на 24 октября сгорели четыре припаркованных к дому автомобиля, в одном из них обнаружили тела двух человек, сообщает столичная прокуратура.

ЧП произошло на парковке во дворе жилого дома на улице Теплый Стан.

«После ликвидации пожара в одном из сгоревших автомобилей обнаружены тела двух человек», — сказано в сообщении ведомства.

Причина возгорания автомобилей будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.

По данным SHOT, возгорание авто произошло около двух часов. На площади минимум 20 квадратов горели УАЗ 2206 («Буханка»), Audi, Volkswagen и Ford (все на московских номерах), отмечает телеграм-канал.

SHOT добавил, что не исключается версия о поджоге.

Телеканал «Москва 24» пообщался с владельцем сгоревшего на парковке Hongqi Андреем Даниловцевым. Он рассказал, что ему позвонили с незнакомого номера и он подумал, что это мошенники.

«Мне позвонили с незнакомого номера. Думал, мошенники или шутка друзей, но оказалось, что шуток нет», — рассказал он.

В начале июля во дворе жилого дома на Бескудниковском бульваре на севере Москвы произошло возгорание восьми автомобилей. По данным SHOT, причиной стало короткое замыкание в «Форде таурус». При этом источник РИА Новости в экстренных службах отмечает, что причиной возгорания мог стать поджог. Позже одна из жительниц дома рассказала, что пожар начался с машины, которую утром ремонтировал ее владелец.