Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о значительном потоке критики, направленном в адрес командира спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинова, который также является заместителем начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России. В своем телеграм-канале она отметила, что Алаудинов «с первых дней, не жалея своей жизни и здоровья, стоит на передовой».
Москалькова выразила сожаление по поводу происходящего, написав, что ей «неприятно и горько» наблюдать за критическими комментариями в отношении командира «Ахмата». Конкретных авторов таких высказываний, как и причин критики омбудсмен не назвала, однако охарактеризовала подобные заявления как «незаслуженные и несправедливые».
«Негативные высказывания «медийных» персон в адрес Апты Ароновича не просто раскачивают общественность в условиях, когда она должна сплотиться в борьбе с противником, а буквально бьют в спину настоящему патриоту и защитнику отечества», — написала Москалькова.
Ранее весной у командира «Ахмата» возник публичный конфликт с начальником Сочинского подворья Валаамского монастыря схиигуменом Гавриилом. Поводом стали спорные высказывания священнослужителя о мусульманах, на которые Алаудинов отреагировал резко. Позже глава чеченского спецназа принес извинения, а схиигумен Гавриил был отстранен от должности. В июне, как сообщал Алаудинов, стороны встретились и «достигли компромисса по спорным вопросам».