Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о значительном потоке критики, направленном в адрес командира спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинова, который также является заместителем начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России. В своем телеграм-канале она отметила, что Алаудинов «с первых дней, не жалея своей жизни и здоровья, стоит на передовой».

Москалькова выразила сожаление по поводу происходящего, написав, что ей «неприятно и горько» наблюдать за критическими комментариями в отношении командира «Ахмата». Конкретных авторов таких высказываний, как и причин критики омбудсмен не назвала, однако охарактеризовала подобные заявления как «незаслуженные и несправедливые».

«Негативные высказывания «медийных» персон в адрес Апты Ароновича не просто раскачивают общественность в условиях, когда она должна сплотиться в борьбе с противником, а буквально бьют в спину настоящему патриоту и защитнику отечества», — написала Москалькова.

Ранее весной у командира «Ахмата» возник публичный конфликт с начальником Сочинского подворья Валаамского монастыря схиигуменом Гавриилом. Поводом стали спорные высказывания священнослужителя о мусульманах, на которые Алаудинов отреагировал резко. Позже глава чеченского спецназа принес извинения, а схиигумен Гавриил был отстранен от должности. В июне, как сообщал Алаудинов, стороны встретились и «достигли компромисса по спорным вопросам».

Кроме того, в конце июня командир спецподразделения опроверг причастность своего бойца к инциденту с избиением военного полицейского в Белгородской области. Он призвал не приписывать криминальные действия национальному признаку, а тех, кто распространяет такие слухи, охарактеризовал как «петухов», стремящихся дестабилизировать обстановку в стране.