Пока Россия состоит в Арктическом совете, Арктический совет «остается» на плаву. Такое мнение в интервью RTVI выразил посол России в Дании Владимир Барбин. Дипломат подтвердил, что Россия продолжает участвовать в работе совета на уровне экспертов — это возобновилось еще во время председательства Норвегии, однако под нынешним председательством Дании в целом «прорыва не происходит».

«Я бы даже так сказал: пока мы в Арктическом совете, Арктический совет [остается] на плаву», — сказал посол России, отвечая на вопрос о том, нет ли у Москвы планов покинуть это объединение.

В 2024 году посол МИД по особым поручениям (ныне — посол России в Норвегии) Николай Корчунов допустил, что Россия может покинуть совет, если участие в нем «перестанет соответствовать интересам России». Впрочем, в декабре 2025-го глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва стремиться сохранить функционирование Арктического совета.

Арктический совет был учрежден в 1996 году по инициативе Канады. Помимо нее в состав главного межправительственного форума приарктических государств входят Дания, Исландия, Норвегия, Швеция, Финляндия, Россия и США. В нем обсуждаются все самые важные проблемы Арктики, включая экологию и условия жизни коренных народов Севера.

В 2025 году председательство в Арктическом совете перешло от Норвегии к Дании, причем от имени королевства исполнять роль поручили Гренландии. В интервью RTVI Николай Корчунов подтвердил, что команда норвежского председательства предпринимала «определенные усилия по возобновлению нормальной, полноформатной деятельности Арктического совета», а посол Норвегии в России Роберт Квиле говорил RTVI, что в Осло постарались сделать все, чтобы впервые 2022 года заработали экспертные группы с участием России.

«Мы приняли от вас председательство в Арктическом совете в мае 2023 года. И для Норвегии и норвежского председательства было трудной задачей провести этот Совет через неспокойные воды. Но, на мой взгляд, мы должны быть горды и счастливы тем, что все восемь арктических стран договорились возобновить деятельность рабочих групп или дать им возможность снова приступить к работе», — рассказывал Роберт Квиле.

Норвежский дипломат уточнял, что «основная практическая работа Арктического совета ведется в рамках его рабочих групп, а затем совет осуществляет за этим надзор».

Владимир Барбин подтвердил RTVI, что участие России в рабочих группах, возобновленное при норвежцах, продолжается.

«Те рамки, которые были установлены норвежцами, сохраняются, и действительно в видеоформате происходят контакты по линии различных рабочих групп. Насколько мне известно, российские эксперты подключены к работе. Возможно, будут все-таки и очные встречи — я имею в виду, именно на уровне экспертов. Но встречи уровня выше из взаимодействия фактически исключены», — объяснил посол России.

В Москве считают это недостаточным.

«Арктический совет создавался как форум для координации и сложения усилий правительств арктических государств. То есть без координирующей роли правительств государств достигнуть каких-то значимых итогов или результатов, найти совместные ответы на вызовы и также совместно использовать те новые возможности, которые открываются в Арктике, просто невозможно», — сказал Владимир Барбин.

При этом собеседник RTVI не смог ответить на вопрос, получит ли глава российского МИД Сергей Лавров приглашение от Дании на министерское заседание Арктического совета — оно по традиции собирается раз в два года по итогам работы.

«Давайте все-таки не загадывать. К тому же неизвестно, в каком формате будет проходить министерская встреча: в очном формате, в заочном формате, в формате видеоконференции. Это всё пока не обговаривалось», — заключил посол России.