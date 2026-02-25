Разработанная в России вакцина от рака может мешать рецидиву опухоли, заявил NEWS.ru врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин. Он подчеркнул, что существующие на данный момент лекарства не могут полностью ликвидировать онкологии, однако расширяют возможности борьбы с ними.

«Разработанные вакцины — не панацея, но они могут расширить возможности в борьбе с раком, особенно на этапе сдерживания, исключения рецидива. Чем меньше опухолевой ткани, тем лучше», — объяснил Черемушкин.

Лучшим средством борьбы с опухолью медик назвал иммунитет. По его словам, изучение разных звеньев цепочки иммунного ответа и контроля состояния организма может сильно улучшить результаты работы врачей.

Он добавил, что особенно эффективным может быть применение вакцины в сочетании с другими методами лечения. Такая комбинация может повысить процент людей, победивших болезнь и продлить жизнь без признаков онкологии.

Кроме того, к традиционным методам лечения стоит прибегать и в тех случаях, когда темпы развития опухоли значительно превышают действие вакцины. По словам врача, вакцину можно рассматривать как средство для замедления развития болезни.

Он подчеркнул, что препарат необходимо регулярно проверять на появление новых клонов и определенных антигенов. Сама методика разработки вакцины предполагает постоянное изучение антигенного состава и подготовку к новым вариантам лечения.

«То есть можем сказать, что эти вакцины — отличная разработка, способная помочь многим людям. Но это не лекарство, способное полностью в одночасье победить рак. Таких в мире еще нет», — заключил Черемушкин.

В сентябре 2025 года руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила, что российский мРНК препарат «Энтеромикс» готов к клиническому применению. По ее словам, вакцина способствует уменьшению размеров опухоли и подавлению ее роста.

Скворцова отметила, что «Энтеромикс» сможет адаптироваться под отдельного пациента. Уровень эффективности препарат она оценила в 60-80% в зависимости от особенностей организма больного.

В конце ноября министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что ведомство разрешило использовать в клинической практике два онкологических препарата: Персонифицированная пептидная терапевтическая вакцина для лечения колоректального рака «ОНКОПЕПТ» и вакцина для терапии меланомы на платформе мРНК.

Как объяснила Скворцова, при введении вакцины «ОНКОПЕПТ», пептиды начинают «обучать» иммунную систему человека, распознавать и разрушать опухолевые клетки. Вторая вакцина — персонализированная неоантиген-специфическая мРНК-вакцина — предназначена для взрослых пациентов, столкнувшихся с неоперабельной меланомой кожи.