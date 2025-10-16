Госдума приняла обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину по вопросу ограничения использования пальмового масла при производстве пищевых продуктов, в том числе предназначенных для детского питания. О чем депутаты попросили главу правительства — в материале RTVI.

Обращение к Мишустину по вопросу использования пальмового масла поддержали 378 парламентариев, один воздержался, передает корреспондент RTVI. Депутаты просят предоставить позицию правительства до 1 декабря.

В Госдуме обратили внимание на недостаточный уровень контроля за качеством пальмового масла, условиями его транспортировки, а также соблюдением требований к маркировке и информированию потребителей о составе продукции.

«Это ограничивает право граждан на осознанный выбор продуктов питания и создает предпосылки для возникновения социальной напряженности», — говорится в обращении.

Заменить на растительное

В документе приводятся данные, в соответствии с которыми объемы ввоза пальмового масла в страну остаются стабильно высокими — на уровне около 1 млн тонн в год. В 2025 году прослеживается тенденция к увеличению этого показателя.

Вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев во время обсуждения заявил, что «у нас избыточный объем пальмового масла».

«У нас избыточный объем пальмового масла. Вдумайтесь в эти цифры», — заявил вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев во время обсуждения.

В то же время, по его словам, в России ежегодно производится порядка 9 млн тонн растительного масла, прежде всего подсолнечного, из которого примерно 70%, то есть более 6 млн тонн, идет на экспорт.

«Вместе с этим надо отметить, что диетические характеристики подсолнечного масла лучше, так как оно содержит меньше вредных насыщенных жиров, и странно, что мы, экспортируя свое более качественное масло, используем внутри страны пальмовое. Считаю, что необходимо уменьшить импорт пальмового масла, для этого увеличить ввозные таможенные пошлины, применять меры нетарифного регулирования в отношении этого продукта, замещая потребление, как я уже сказал, отечественным растительным маслом. Понимаем, что решение должно приниматься взвешенно», — сказал Гордеев.

Вредно или нет

Депутаты ссылаются на мнение «многих экспертов» о том, что «массовое использование пальмового масла имеет целый ряд негативных последствий, затрагивающих как состояние здоровья населения, так и стратегические интересы отечественного агропромышленного комплекса». В обращении говорится, что «при нагревании пальмового масла образуются токсичные вещества, которые могут способствовать развитию онкологических заболеваний и отрицательному воздействию на репродуктивную функцию человека».

«Следует продолжить проведение научных исследований по оценке влияния продуктов с пальмовым маслом на здоровье человека, поэтому в обращении предлагаем правительству подготовить и представить в Государственную думу доклад о влиянии пищевой продукции с пальмовым маслом на здоровье человека», — рассказал Гордеев.

Дорогой отказ

Минсельхоз напрямую признает, что ключевую роль в вопросе отказа от пальмового масла играют экономические соображения.

«Замена пальмового масла на иные виды жиров нецелесообразна по экономическим причинам, а именно более высокой стоимости и значительно более низких объемов производства. То есть продуктов будет меньше и станут они дороже», — озвучила позицию ведомства глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина.

Отказаться полностью

Депутаты в обращении просят правительство представить позицию по вопросу запрета использования пальмового масла, а также молочной продукции на его основе в детском питании в организованных коллективах, то есть в школах и детских садах. В частности, парламентариев интересует, как в таком случае будут соблюдаться требования СанПиН. Кроме того, депутаты просят кабмин оценить целесообразность распространения такого запрета на организации, оказывающие социальные и медицинские услуги.

Останина отметила, что нормы СанПиНа действуют только для горячего питания, тогда как горячее питание — только для детей первых четвертых классов.

«Вышли за пределы класса — дальше пошли вендинговые автоматы, а там конфетки, мороженое и печенье. За пределы школы — то же самое, поэтому нам не обойтись без полного запрета использования пальмового масла в пищевой продукции. Начинать нужно с ограничения в детском питании, затем — с ограничения в использовании при производстве кондитерских изделий, и — полный запрет. Мы получим колоссальный экономический эффект», — считает Останина.

Маркировка и штрафы

В обращении парламентарии просят правительство высказать позицию по маркировке товаров, произведенных с использованием пальмового масла.

«Также необходимо квотировать ввоз пальмового масла, иначе бизнес все равно будет его использовать, потому что оно дешевле. Цена за тонну 78 тыс. рублей — это в десятки меньше, чем на сливочное масло. Отсюда — массовый фальсификат в магазинах. По данным Росконтроля, две трети образцов сливочного масла и сыра — это подделка. Поэтому мы предлагаем обязать производителей размещать на упаковках изображения о наличии пальмового масла, чтобы потребители знали о том, что тут содержится вред», — сказала глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

Депутаты также предлагают ввести акцизы на пальмовое масло и усилить наказание за введение потребителей в заблуждение, в том числе в части использования в молочной продукции заменителей молочных жиров, снижения содержания белков и так далее.

Косметика

Во время обсуждения особое внимание обратили на использование пальмового масла в косметике.

«Детские шампуни, увлажняющие пенки, детские и все остальное, где используется огромное количество пальмового масла. И это тоже отражается на здоровье детей», — сказал депутат Госдумы Глеб Хор.

Также депутаты высказали опасения по поводу использования пальмового масла в производстве парфюмерии.