В Госдуму внесли законопроект о предоставлении учителям в школах бесплатного горячего питания не реже одного раза в день. Об этом сообщил RTVI депутат нижней палаты парламента Дмитрий Гусев.

Авторами инициативы выступили парламентарии разных фракций. Они предлагают внести изменения в закон «Об образовании».

Согласно законопроекту, организация бесплатного горячего питания для учителей будет проходить с учетом региональных особенностей и возможности софинансирования за счет средств федерального бюджета, следует из документа, имеющегося в распоряжении RTVI.

«Бесплатное горячее питание для учителей — это не привилегия, а элемент социальной справедливости и заботы о здоровье. Мы должны создавать условия, при которых педагоги смогут работать с полной отдачей, не думая о бытовых мелочах», — сказал Гусев RTVI.

Еще один автор законопроекта глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов в разговоре с RTVI выразил мнение, что инициатива найдет поддержку среди депутатов.

«Необходимо такие эти вещи обсуждать, вода камень точит. Когда-то и горячее питание в начальных классах категорически отвергалось, а президент принял политическое решение — в младших классах теперь есть горячее питание. Мы же, коллектив авторов, предложили ввести также горячее питание для учеников всех классов, а теперь вот и для учителей», — сказал депутат.

Соавтор законопроекта глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина считает, что обеспечение учителей горячим питанием за счет бюджета будет способствовать не только их социальной поддержке, но и повышению качества всего школьного питания. По ее словам, педагоги смогут «напрямую контролировать рацион и давать обратную связь», что позволит «сделать питание более здоровым и сбалансированным для всех учащихся».

Сейчас бесплатное одноразовое горячее питание в школах предоставляется только ученикам начальных классов. В конце сентября депутаты внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается расширить это право на всех школьников по 11 класс включительно, без учета доходов семьи или социального статуса.