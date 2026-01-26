Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поручил министру иностранных дел страны Петеру Сийярто вызвать украинского посла для дачи объяснений после высказывания президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Во время выступления украинский лидер, не называя конкретного имени, заявил, что «каждый Виктор, который живет за счет денег Европы и в то же время пытается продавать европейские интересы, заслуживает подзатыльник».

Поскольку среди действующих европейских лидеров лишь один носит это имя — венгерский премьер, — заявление было воспринято в Будапеште как прямой и неприемлемый выпад. Украинский президент добавил, что если кому-то «комфортно в Москве», это не должно означать превращения европейских столиц в «маленькие Москвы».

В ответ Орбан опубликовал заявление в социальной сети Facebook*, в котором подчеркнул, что Венгрия не позволит никому ставить под угрозу свой суверенитет или целостность внутренних политических процессов.

Ранее он уже предупреждал, что даст отпор тем, кто оскорблениями пытается задеть честь страны, отметив, что личные оскорбления в его адрес он готов терпеть, но нападки на Венгрию — «совсем другое дело».

Орбан назвал действия Зеленского переходом допустимой черты. Он охарактеризовал украинского лидера как человека, находящегося в отчаянном положении, который на протяжении четырех лет «не может или не желает» прекратить конфликт, несмотря на всю поддержку со стороны США.

Этот инцидент произошел на фоне давних разногласий между официальными Будапештом и Киевом. Правительство Орбана неоднократно выступало с критикой военной помощи Украине, блокировало и оспаривало новые пакеты санкций ЕС против России (хотя в итоге, после переговоров, часто давало свое согласие) и последовательно отказывалось разрешить транзит вооружений для украинской армии через свою территорию.

*принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена