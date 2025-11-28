Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в пятницу, 28 сентября, встретится с президентом России Владимиром Путиным в Москве, пишет Magyar Nemzet. По словам главы кабмина, целью его встречи с российским лидером является обеспечение поставок нефти и газа.

«Я отправляюсь туда, чтобы обеспечить Венгрию гарантированным энергоснабжением на зиму и на следующий год по доступной цене», — сказал Орбан.

Премьер-министр также отметил, что что обсуждение урегулирования конфликта на Украине «избежать вряд ли получится».

В конце октября Минфин США включил российские компании «Роснефть», «Лукойл», а также их дочерние структуры в новый пакет санкций, которые полностью вступили в силу 21 ноября. Вашингтон считает, что эти ограничения должны оказать давление на России в связи с конфликтом на Украине. При этом в Будапеште говорили, что новые санкции США против российских нефтегазовых компаний могут нанести ущерб интересам Венгрии, которая по-прежнему получает основную часть энергоносителей из России на основе долгосрочных

Накануне президент России сказал, что Орбану было направлено приглашение, и если глава венгерского кабмина сочтет возможным его принять, то его рады будут видеть в Москве.

«У нас есть контакты с венгерской стороной по поводу возможной нашей встречи. И мы всегда рады в России видеть любого из наших партнеров, в том числе, несмотря на их агрессивное поведение, и европейских наших коллег», — говорил Путин.