Основатель российской майнинговой компании BitRiver Игорь Рунец предъявлено обвинение в сокрытии средств, за счет которых должно осуществляться взыскание по налогам. Замоскворецкий суд Москвы отправил его под домашний арест, пишет «Ъ».

В картотеке суда говорится, что мера пресечения была назначена Рунцу 31 января. В силу решение вступит 4 февраля.

Компания BitRiver была основана в 2017 году. На ее сайте говорится, что BitRiver — самый крупный российский оператор майнинговых дата-центров и импортер майнингового оборудования. BitRiver управляет 15 data-центрами общей мощностью более 500 МВт. По открытым данным, в 2024 году выручка компании превысила 10 млрд руб. Bloomberg отмечал, что состояние самого Рунца, согласно данным на сентябрь 2024-го, составляло $230 млн.

Источники «Ъ» уточнили, что в конце 2024 года в BitRiver начались сокращения, после чего были зафиксированы задержки в выплате зарплат. К концу 2025 года из BitRiver ушло около 80% топ-менеджеров, многие офисы были закрыты, а оборудование и документация, включая корпоративные документы, вывезены.

В декабре 2024 года Рунец в интервью «Комсомольской правде» заявил, что майнинг станет одним из главных драйверов развития новых технологий в стране. По его словам, майнинг — это основа для развития искусственного интеллекта и любых энергоемких вычислений. Построенные для выполнения криптовалютных вычислений центры уже оснащены мощными серверами и системами охлаждения, что позволяет их использовать для более широкого спектра задач. Отечественные крупные майнинговые компании в настоящее время исследуют возможности конверсии своих дата-центров под задачи ИИ, добавил он.

Весной 2022 года BitRiver попала под американские санкции. В компании назвали такие действия вмешательством в отрасль криптомайнинга, недобросовестной конкуренцией и попыткой изменить мировую расстановку в пользу майнеров из США.