Баку и Ереван приняли решение закрыть страницу войны, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ). По его словам, страны переходят в стадию сотрудничества.

«Азербайджан и Армения приняли решение закрыть страницу войны. Продолжение войны могло привести к очень нехорошим последствиям», — сказал он, выступая на панельном заседании об «Определении экономической идентичности Евразии» (цитата по РИА Новости).

В разговоре с Euronews он отметил, что в настоящее время отношения между Баку и Ереваном «перерастают в сотрудничество». В частности, Азербайджан снял все ограничения на грузоперевозки в Армению и начал поставлять туда критически важные товары, включая нефтепродукты, «от которых эта страна в значительной степени зависит».

«Это взаимовыгодная ситуация. Поэтому я думаю, что совместными усилиями Армении и Азербайджана, включая гражданское общество, мы добьемся не долгосрочного, а вечного мира на Кавказе. Это наша цель», — подчеркнул Алиев (цитата по Azerbaijan State News Agency).

Президент Азербайджана добавил, что наступил «новый этап развития» для Южного Кавказа, поскольку регион живет «в условиях мира всего пять-шесть месяцев».

«Мы живем в условиях мира всего пять-шесть месяцев; мы учимся этому. За всю нашу независимую историю мы никогда не жили в мире. И это особое чувство. И, конечно, это прекрасная возможность», — заключил он.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 августа заключили в Вашингтоне декларацию о прекращении огня. Подписание документа прошло при посредничестве американского лидера Дональда Трампа. В соглашении в числе прочего фигурирует пункт о создании транспортного коридора, который пройдет по территории Армении, соединяя основную часть Азербайджана с Нахичеванью, и будет находиться под контролем США.

Пашинян отмечал, что ранее такую же схему разблокировки транспортных отношений Ереван предлагал Москве. Кроме того, после достижения мирного урегулирования конфликта с Азербайджаном армянский премьер выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за поддержку в этом процессе.