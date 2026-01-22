Решение проблемы защиты школ требует комплексного подхода, заявила RTVI глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина, комментируя нападение семиклассника с ножом на лицей в Нижнекамске, где пострадала уборщица. Депутат отметила, что есть вопросы к внутришкольной работе с учениками и к тому, что читают дети, особенно с неустойчивой психикой, в соцсетях. Также она предложила привлекать к охране школ не только сотрудников Росгвардии, но и участников СВО.

22 января в Нижнекамске семиклассник напал с ножом на уборщицу лицея, а также выстрелил из сигнального устройства. В результате инцидента пострадали сотрудница школы и сам подросток, других учеников эвакуировали. У школьника изъяли нож, маску и тактические перчатки. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и халатности.

«Думаю, что ответа на вопрос, с чем связано участившееся количество случаев, вам никто не даст, потому что в каждом регионе, что называется, “в каждой избушке свои клюшки”. Но тот факт, что это снова произошло в Татарстане, который уже который раз отметился массовой трагедией в школе, это, конечно, печально. То есть выходит, что выводов не сделали с точки зрения безопасности самих образовательных организаций и работы с детьми. Поэтому нет тут одного ключа к решению этой проблемы», — заявила Останина.

Депутат отметила, что состояние детей отражает происходящее в обществе.

«Состояние тревоги, ожидания взрослых скорейшей победы. При этом мы еще очень волнуемся за наших близких, даже если там нет наших детей. Может быть, у этого ребенка там [в зоне СВО] и нет родителей, но все равно общее настроение в обществе накладывает отпечаток и на индивидуальное настроение каждого человека. Тем более что это ребенок, подросток с неустоявшейся психикой. Поэтому, конечно, очень важно, что происходит в семье, что происходит в школе, что происходит в публичном пространстве, что он смотрит, читает», — подчеркнула она.

Исходя из данных о том, что школьник нашел перчатки, маску и приобрел петарды перед нападением на школы, Останина сделала «однозначный вывод» — подросток явно не был занят в спортивных секциях или творческих кружках, а проводил в основном время в соцсетях.

«А мы ни шатко ни валко до сегодняшнего дня обсуждаем, запрещать или нет до 15 лет детям социальные сети. Уже взрослые с трудом можем общаться в социальных сетях — то одни ограничения, то другие. А дети такие возможности находят. Что-то мне подсказывает, что вот здесь больше коммерческий интерес тех, кто на этих соцсетях наживается, чем защита психического и физического здоровья наших детей, поэтому мы ведь так никуда дальше разговоров об ограничении в интернете не пошли», — добавила парламентарий.

Депутат также обратила внимание на защищенность школ.

«Не знаю, правда или нет, что пострадавшая от ножевого ранения была всего лишь техничкой. Может, это и есть та самая бабушка, которая опять сидела “у [тревожной] кнопки”, потому что, похоже, никакой тревожной кнопки не было, не сработала опять в этой школе в Татарстане», — заявила Останина.

Депутат напомнила, что на 2026 год на защиту школ только на новых территориях — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях — в бюджете заложено 80 млрд рублей, однако потребности Минпросвещения для всех регионов до сих пор не удовлетворены.

«[При этом] на территории Татарстана военные действия не ведутся, но настроение, повторяю, детей, они тоже во многом зависят от того, что происходит в нашем обществе. <…> Нам сказали, что [для защиты школ] нужны 120 тыс. сотрудников Росгвардии. Но не обязательно же, чтобы это были именно действующие сотрудники Росгвардии. У нас есть еще МВД, есть бойцы, ребята, которые возвращаются из зоны СВО. Ну почему бы их тогда не привлечь? Они будут вообще образом героя для подобных подростков», — предложила собеседница RTVI.

Депутат также указала, что один замдиректора по воспитательной работе и один психолог на школу — это катастрофически мало.

«Классный руководитель, который одновременно является еще учителем-предметником, не знает настроение ребят. Поэтому, конечно, классный руководитель не должен быть предметником, но при этом он должен быть материально обеспечен, также как за полную ставку зарабатывает учитель-предметник», — уверена она.

Помимо этого, нужно как можно больше занимать детей, чтобы они были вовлечены в ту или иную деятельность, чтобы было понятно, «чем они живут, что смотрят, что читают», подчеркнула Останина.

«И “Движение первых” есть, и деньги на это движение выделяются. Но давайте на сердце руку положим и скажем, что до каждого ребенка это “Движение первых”, как это было в советские годы: пионерия, комсомол. Поэтому надо, чтобы каждый ребенок был вовлечен в это общественное движение. А так, когда Мизулина отчитывается, что у нас 99% детей исполняют гимн и поднимают флаг, это вовсе не означает, что все дети стали патриотами», — заявила парламентарий.

Останина добавила, что подход к решению этой проблемы «должен быть комплексный и системный».

«В апреле на площадке комитета провели слушания по борьбе с деструктивным контентом. При этом мы вовлекли сюда еще Российскую академию образования, [ее президента] Ольгу Васильеву. И вот сейчас совместно с академиками, представителями науки, Минпросвещения мы отрабатываем рекомендации, которые министерство согласно направить в каждую образовательную организацию. Повторяю, проблема большая и комплексная. Сюда надо привлечь Минфин, нельзя все сваливать на одно Минпросвещения. Мы все должны быть заинтересованы в том, чтобы защитить наших детей, их жизни и здоровье», — заключила она.