Запад незаконно заморозил активы России, но Москва потенциально готова обсуждать их использование в рамках урегулирования конфликта с Киевом. Об этом «Ленте.ру» заявил первый замглавы комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко.

«Они могут стать предметом глобальных договоренностей о мирном урегулировании конфликтного состояния с глобальным западом», — сказал Кравченко.

Он отметил, что российская сторона «потенциально открыта» к разговору по этому вопросу. Однако, подчеркнул депутат, Москва не потерпит одностороннего изъятия активов без компенсаций, так как это деньги «наших граждан».

«Мы уже видим из средств массовой информации, что они ложатся в основу потенциальных мирных договоренностей как предмет вложения в совместные российско-американские проекты, и наша страна готова обсуждать эту идею», — добавил парламентарий, уточнив, что в этой «ситуации важны детали».

Газета Politico сообщила, что ЕС планирует предоставить Украине «репарационный кредит» в размере до 210 млрд евро из замороженных российских активов. Источники издания уточнили, что для покрытия финансовых нужд Украины на ближайшие два года потребуется привлечь не только активы РФ, замороженные в Бельгии, но и те, что находятся в других странах. Эти деньги также пойдут на погашение кредита, выданного Киеву странами G7, и на решение срочных финансовых проблем.

Еврокомиссия надеется получить согласие всех 27 стран ЕС на использование этих активов в качестве гарантий кредита на внеочередном саммите 18 декабря.

28 ноября бельгийский премьер-министр Барт де Вевер направил «резкое письмо» главе Еврокомиссии, в котором выразил опасение, что Брюссель окажется в сложной ситуации, если Москва потребует вернуть замороженные средства.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал действия Евросоюза «воровством». Глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров в свою очередь предложил направить в правительство России обращение о встречных мерах, если конфискация активов все же будет утверждена европейскими органами.