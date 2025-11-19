Центральный окружной военный суд приговорил к 4,5 года колонии жителя Екатеринбурга Александра Неустроева по новому уголовному делу об оправдании терроризма (ч. 1 ст. 205.2 УК РФ), удовлетворив таким образом ходатайство прокурора, пишет Ura.ru.

По версии следствия, мужчина уже отбывая наказание в колонии-поселении по другому уголовному делу, в присутствии восьми других заключенных публично высказывался в оправдание террористического акта, в результате которого погибли военный корреспондент Владлен Татарский и политолог Дарья Дугина.

Второй судебный процесс по делу Неустроева проводился в особом порядке без исследования доказательств, поскольку подсудимый полностью признал свою вину. Наказание ему было назначено с учетом предыдущего приговора.

В своей последней речи перед вынесением приговора екатеринбуржец заявил о полном признании вины и глубоком раскаянии. Он сообщил суду, что полностью пересмотрел свои взгляды и теперь поддерживает государственную политику и курс президента, назвав совершенное деяние своей главной жизненной ошибкой.

Также осужденный, ссылаясь на наличие у него инвалидности и диагноза «цирроз печени», просил суд о направлении его для отбывания наказания в колонию-поселение, пояснив, что строгий режим или тюрьма представляют для него смертельную угрозу. Кроме того, в своих показаниях он упомянул, что ранее перечислял пожертвования на поддержку участников специальной военной операции.

Первоначально Александр Неустроев был осужден за другой инцидент, произошедший 21 апреля 2023 года. Тогда, находясь в состоянии алкогольного опьянения при переносе мебели, он увидел мальчика в шапке с символикой Z, набросился на него с нецензурными оскорблениями, схватил за руку и начал оскорблять отца ребенка. Мальчику удалось вырваться и убежать.

Изначально суд назначил Неустроеву наказание в виде штрафа размером семь тысяч рублей, однако этот приговор вызвал широкий общественный резонанс. С критикой мягкости наказания выступил Александр Хинштейн, который на тот момент момент был депутатом Госдумы, и его коллега Дмитрий Кузнецов, направившие соответствующие обращения в Генпрокуратуру и МВД России, а также мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

В результате протеста прокуратуры приговор был пересмотрен, и в итоге мужчина был приговорен к трем годам лишения свободы, которые впоследствии были учтены при вынесении нового совокупного приговора