Иностранных граждан, которые отбывают наказание за совершение террористических актов, стоит депортировать из страны, заявил заместитель муфтия Духовного собрания мусульман России Денис хазрат Мустафин. Об этом он рассказал «Ленте.ру», комментируя недавнюю попытку теракта в колонии Ростовской области.

По его словам, осужденные, которые внедряют и распространяют среди других заключенных радикальные идеологии, представляют угрозу национальной безопасности. Мустафин подчеркнул, что в качестве профилактики необходимо отделять место содержания осужденных за терроризм и тех, кто отбывает наказание по другим статьям.

«Срок их заключения должен быть пожизненным. А что касается иностранных граждан, их можно было бы депортировать в страны их исхода для дальнейшего отбывания соответствующего наказания», — заявил он.

17 декабря ФСБ отчиталась о предотвращении теракта в одной из колоний на территории Ростовской области, который планировали совершить «выходцы из Средней Азии». Спецслужба утверждает, что подозреваемые входили в состав террористической организации, название которой не упоминается. При обыске у них нашли заточки, телефоны с противоправными материалами и лоскутные ткани, на которых предположительно изображен флаг неназванного террористического сообщества.

В ФСБ сообщили, что задержанные собирались взять в заложники сотрудников исправительной колонии и поджечь здания. В их отношении возбуждено уголовное дело о покушении на совершение террористического акта (по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК).

В октябре спецслужба сообщила о задержании трех человек, подозреваемых в подготовке терактов в синагоге Красноярска и Еврейской религиозной общине Пятигорска. Среди них был один россиянин и два гражданина стран Центрально-Азиатского региона.

В июне 2024 года в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону группа заключенных взяла в заложники двух сотрудников изолятора. В ходе штурма спецназ ФСИН и ФСБ освободил заложников и убил четырех из пяти преступников.

Как рассказал глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, участниками захвата были уроженцы республики, приговоренные к 18 годам колонии по обвинению в терроризме. В том числе среди них были Тамерлан Гиреев, Шамиль Акиев и Азамат Цицкиев, которых задержали в декабре 2023 года по делу о попытке подорвать здание Верховного суда Карачаево-Черкесии. Следствие также установило, что заключенные были сторонниками «Исламского государства»*.

*организация признана в России террористической и запрещена