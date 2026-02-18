Роспатент получил заявку на регистрацию товарного знака «Лариса Долина Сохранить и приумножить», с помощью которого можно оказывать услуги в сфере недвижимости, обмене криптовалюты и оформлении юридических документов. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».

Товарный знак подали на регистрацию в начале февраля 2026 года, заявителем указана Лариса Долина. В качестве адреса для деловой переписки числится дом Ксеньинском переулке — там находится квартира, которая ранее стала предметом судебного разбирательства с покупательницей Полиной Лурье.

«МосквичMag» отмечает, что для ведения деловой переписки указан «интересный» адрес. Издание напоминает, что обычно в этой графе фигурируют ИП, ООО или патентные поверенные, а не конкретная квартира. К тому же, Долина больше не имеет к ней никакого отношения.

Юрист Елена Гринь в разговоре с агентством «Москва» отметила, что наличие неактуального адреса не делает заявку некорректной, но повышает риск пропустить уведомления.

«Как правило, Роспатент не проводит отдельную проверку „актуальности проживания“ по адресу, а использует указанный адрес для переписки и официальных уведомлений. Ответственность за достоверность и своевременное обновление данных лежит на заявителе. Обычно не требуется подтверждение права собственности при указании адреса для переписки. Важнее, чтобы по нему реально можно было получать корреспонденцию», — пояснила Гринь.

Представитель Долиной Сергей Пудовкин в разговоре с РИА Новости навал «глупостью» заявку, поданную в Роспатент от лица певицы.

«Издевательств много. Глупостей еще больше. Но что можно поделать? Берегите себя и своих близких», — сказал он.

Дело Ларисы Долиной

В августе 2024 года Долина рассказала, что стала жертвой мошенников и продала свою квартиру в Хамовниках по заниженной стоимости в 112 млн рублей. Кроме того, она передала злоумышленникам сбережения на сумму 68 млн рублей.

Недвижимость купила преподавательница английского языка Полина Лурье. Она утверждала, что не знала о том, что певица стала жертвой аферистов. Покупательница требовала признать сделку недействительной, однако суд оставил квартиру за Долиной.

После этого Лурье подала апелляцию в Верховный суд, который в декабре 2025 года вынес решение в ее пользу. В январе адвокат покупательницы получила ключи от бывшей квартиры Долиной.

На фоне этой ситуации возникло выражение «эффект Долиной», которое связывают с мошеннической схемой для возврата проданных квартир. В феврале глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что возникновение этого эффекта не оказало особого влияния на рынок недвижимости, поскольку «ситуация была, в принципе, разрешена».