Ситуация, когда музыканты вынуждены переписывать свои композиции, чтобы избежать их блокировки, — это «путь в никуда», заявил RTVI бывший участник группы Centr, рэпер Птаха (Давид Нуриев). По его мнению, clean-версии таких треков вместо оригиналов никто слушать не будет.

«Коммерсантъ» ранее сообщал, что российские музыкальные лейблы и стриминговые платформы попросили артистов до 1 сентября изменить треки с упоминаниями наркотиков. В новых версиях песни эти упоминания должны быть заменены или заглушены. Это связано с вступлением с 1 сентября в силу закона, который уточняет понятие пропаганды незаконного оборота наркотиков. Штраф за распространение таких треков без маркировки для физлиц составит до 4 тыс. рублей, для должностных — до 30 тыс., для юрлиц — до 600 тыс. После двукратного нарушения наступает уголовная ответственность — до 2 лет лишения свободы.

«Я отношусь к этому максимально негативно, во мне это вызывает смех. Я понимаю, что это отголоски Северной Кореи, отголоски коммунистического строя. Это чистой воды цензура. Мы начали сначала цензурировать фильмы, потом — книги, теперь — музыку. Это дорога в никуда, 100%. Подобные шаги — это начало к тому, что у нас будет опять какой-нибудь 1991 год», — заявил Нуриев.

По его мнению, чиновники, принимающие решения, из-за которых музыкантам приходится идти на самоцензуру, на самом деле «оторваны от реальности» и «далеки от художества, от стихов, от литературы и так далее».

«Давайте тогда запретим “Сектор газа”, классиков позапрещаем, у кого есть мат или определенные стихи, давайте позакрываем все фильмы, в которых есть какие-то подобные истории. Надо отличать пропаганду от художественного вымысла, где плохой герой что-то курит или употребляет какие-то вещества, и для него это плохо заканчивается. Точно так же и в песнях. Есть прямая пропаганда — да, я считаю, что это неприемлемо. А есть [произведения], где это упоминается в негативном формате, упоминается в разных вариациях», — считает музыкант.

Рэпер уверен, что те композиции, которые в России могут быть заблокированы из-за их содержания, скорее всего, выйдут в «полной версии» на зарубежных платформах.

«Эта музыка будет продаваться или отдаваться на дистрибьюцию иностранным компаниям. Она будет расположена на всех площадках мира — на YouTube, на Spotify, на Apple Music и так далее. Да, у нас будут clean-версии в стране продаваться, но эти clean-версии просто никто слушать не будет, и все. Все будут слушать оригинальные версии. <…> У нас же больше нет никаких проблем? Сидят люди, с жиру бесятся, и больше никаких проблем решать не хотят. Считаю, что это позор. И это приведет к тому, что молодежь рано или поздно лопнет», — заявил собеседник RTVI.

Нуриев напомнил, что когда в СССР «пошла рок-волна», то в этот период в стране «нашлись люди, которые воспользовались этим недовольством, и запустился 91-й год, процесс развала» Советского Союза.

«Я надеюсь, к этому не придет, но это недовольство будет расти. Мы и так живем в куче ограничений. Давайте и музыку будем чистить. <…> Считаю, что это проявление максимальной некомпетентности, максимально [желание] просто насрать людям. По-другому назвать это я не могу», — сообщил он.

Ранее миллиардер Игорь Рыбаков сообщил, что хочет выкупить и удалить со всех платформ альбом Гуфа «Город дорог». По его словам, за это он готов отдать 95 млн рублей. Однако правообладатель записи, гендиректор «Монолит Рекордс» Антон Пронин заявил, что против удаления альбом и отказался от сделки. По его словам, в альбоме есть «флер нездоровых стимуляторов», но серьезных нарушений, в том числе с точки зрения закона, нет.

1 августа Роскомнадзор объявил, что «проводит мониторинг доступности в сети интернет альбома “Город дорог” Гуфа для передачи информации экспертам» и его возможной блокировки. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что минимум в половине треков «Города дорог» содержится «откровенная пропаганда наркотиков», в связи с чем она обратилась в полицию с просьбой провести проверку.

Пронин, комментируя RTVI слова Мизулиной, сообщил, что та имеет полное право просить МВД провести проверку альбома Гуфа. Гендиректор «Монолит Рекордс» отметил, что он к этому готов и по-прежнему намерен продать запись минимум за 100 млн рублей, желательно покупателю из России.

Кроме того, в августе «Яндекс Музыка» заблокировала композицию «Тем, кто с нами»* Гуфа, Ноггано (Василий Вакуленко) и «АК-47» после требования Роскомнадзора. В ведомстве заявили RTVI, что это было сделано на основе решения МВД России, так как в композиции содержалась информация о способах изготовления наркотиков.

Вскоре после этого группа «АК-47» перезаписала свои песни «Але, это Пакистан», «Слышь, малыш», «Кругом тонирован», «У щет мен». Часть текста, где упоминались наркотики, террористы и сотрудники полиции, была изменена либо вырезана.

Участник коллектива Виталий Гостюхин (Витя АК-47), комментируя произошедшее, заявил: «В непростое время живем. Приходится делать забавные, цензурированные версии альбомов. Может, будет послабление по культуре и творчеству, и когда-то мы вернем оригинальные версии».

* — внесена в единый реестр запрещенной информации