Финансовый директор Ozon Игорь Герасимов назвал циничным требование крупных банков запретить маркетплейсам инвестировать в снижение цен на товары. Свою позицию Герасимов озвучил в специальном интервью RTVI.

«В октябре этого года мы разрешили абсолютно любому банку на равных с нами условиях присоединиться к программе софинансирования скидок. Поэтому в свете нашего объявления, которое стало публичным задолго до того, как стало известно о письме банков, их претензия выглядит как просто нежелание участвовать в привлечении клиентов за счет своих собственных финансовых ресурсов», — сказал финансовый директор Ozon.

Он заявил, что банки тратят «колоссальные деньги на кэшбэки, на продвижение своих собственных продуктов».

«Мы не вводим клиентов в заблуждение, мы не занимаемся манипуляциями. Мы даем клиентам реальную выгоду, ощутимую выгоду, которая, как нам кажется, важна в текущих проинфляционных условиях», — заявил Герасимов.

По его словам, запрет предоставлять скидки негативно скажется не только на финансовых результатах Ozon, но также на десятках миллионов покупателей маркетплейсов.

«Большая часть наших покупателей — это люди, которые живут в удаленных населенных пунктах, и для них, очевидно, каждая копейка на счету. Поэтому со стороны банков, которые отчитались о рекордном объеме прибыли в 2024 году, достаточно цинично пытаться запретить снижение цен и предоставление благ потребителям», — высказался Герасимов.

Он добавил, что отсутствие скидок негативно скажется и на продавцах маркетплейсов, «то есть на сотнях тысяч предприятий малого и среднего бизнеса».