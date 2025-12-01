Цены на товары на маркетплейсах могут вырасти на 30%, если площадкам запретят скидки. Об этом финансовый директор Ozon Игорь Герасимов заявил в специальном интервью RTVI.

«Мы считаем, что это рост цен на товары на «Озоне», на WB, на любой другой площадке от 20 до 30%. То есть все станет сильно дороже», — сказал Герасимов.

По его словам, все это крайне негативно скажется на пользователях.

«Это негативно скажется и на самих продавцах, в том числе и на финансовой устойчивости большого количества предприятий малого и среднего бизнеса. Потому что при росте цен, конечно же, им будет намного сложнее с такой скоростью реализовывать товары. Это может приводить к кассовым разрывам, к тому, что они долго будут сидеть на товарных запасах без возможности выйти в кэш», — добавил Герасимов.

18 ноября председатель Центробанка Эльвира Набиуллина и президент Сбербанка Герман Греф раскритиковали политику маркетплейсов, которые дают покупателям скидки при оплате товаров картами их собственных дочерних банков.

Как заявила Набиуллина, цена не должна отличаться в зависимости от способа оплаты. «Если идет манипуляция ценой с помощью каких-то способов оплаты, здесь очень тяжело отследить, чтобы не было злоупотреблений», — отметила она.

ЦБ предлагает уточнить правила недискриминационного доступа на маркетплейсы, начав с запрета «некоторых практик», которые «явно нарушают конкурентную среду».

Греф в свою очередь заявил, что маркетплейсы работали в убыток за счет государства, недоплатив в 2025 году налогов на 1,5 трлн рублей.

«Мне неприятно, когда маркетплейсы забирают неправомерно долю на рынке у физических сетей за счет нерыночных условий конкуренции, созданных со стороны государства. И вот это должно быть прекращено», — призвал глава Сбербанка.

Позже Греф и руководители ВТБ, Т-банка, Альфа-банка и Совкомбанка направили председателю Госдумы Вячеславу Володину обращение, в котором предложили запретить маркетплейсам «вкладывать средства в снижение цен товаров, распространив запрет как на прямые скидки и акции, так и косвенные формы финансирования (бонусные программы, возвраты, маркетинговые субсидии)».

Основательница Wildberries Татьяна Ким назвала претензии банков попыткой избавиться от конкуренции.