Донецкий гарнизонный военный суд приговорил к срокам от полутора до 12 лет четверых российских военнослужащих, ставших фигурантами дела об убийстве американского добровольца и военкора агентства Sputnik Рассела Бентли (позывной «Техас»). Об этом сообщают Следственный комитет (СК) и ТАСС в понедельник, 8 декабря.

По 12 лет колонии строгого режима получили Виталий Вансяцкий и Андрей Иорданов. Владиславу Агальцеву назначили 11 лет, которые он также проведет в колонии строгого режима. Наименее суровое наказание получил Владимир Бажин — 1 год 6 месяцев в колонии-поселении.

«В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении группой лиц действий, явно выходящих за пределы их полномочий, применении физического насилия и пыток, повлекших смерть журналиста Рассела Бентли, а также в укрывательстве особо тяжкого преступления путем перемещения его останков в другое место», — сообщили в СК.

В ходе предварительного следствия все четверо в полном объеме признали свою вину и раскаялись в содеянном, отметили в ведомстве.

Решением суда Васняцкого, Иорданова и Агальцева лишили воинских званий — майора, старшего лейтенанта и младшего сержанта соответственно. Помимо этого, Васняцкий лишен права занимать должности на госслужбе с организационно-распорядительными полномочиями в течение 10 лет.

Обвинение требовало для фигурантов дела от полутора до 15 лет лишения свободы.

Отдельно суд удовлетворил иск вдовы американца, россиянки Людмилы Бентли о компенсации морального вреда в размере 5 млн рублей. Судья постановил взыскать эту сумму с российского Минобороны, передает ТАСС.

«Техаса, американца, всем сердцем полюбившего русский Донбасс, откровенно жаль. Вдвойне обидно от того, что он пал от рук тех, кого считал своими. Но отрадно, что эту историю не стали замалчивать, а показательно выявили виновных и привлекли их к ответственности», — прокомментировал приговор военкор Александр Коц.

Вдова будет искать тело с помощью Москальковой

Людмила Бентли после оглашения приговора сказала журналистам, что намерена обратиться к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой для поиска останков мужа. По словам женщины, она получила «обнадеживающий» письменный ответ омбудсмена, в котором говорится о возможности обратиться к ней повторно после завершения суда.

Как рассказала вдова, во время судебного процесса она и адвокаты пытались задавать подсудимым вопросы, чтобы вывести их на показания о том, где находятся скрытые ими останки тела, или о тех, кто может об этом знать.

«Когда я ознакомилась с материалами дела, я поняла, что тела нет на самом деле. <…> Скорее всего, страх перед командованием выше, чем страх перед наказанием по закону. Все ждут, что он [Рассел Бентли] будет найден», — приводит ее слова РИА Новости.

На вопрос о том, будет ли обжалование приговора, Людмила Бентли ответила, что еще будет обсуждать это с адвокатом и сообщит дополнительно.

Убийство «Техаса»

Как установили следствие и суд, Рассел Бентли погиб 8 апреля 2024 года, что расценили как смерть, причиненная по неосторожности в результате физического насилия и пыток.

Как рассказывает Mash на Донбассе, в тот день ВСУ нанесли удар по Петровскому району Донецка. После этого российские военные Андрей Иорданов и Виталий Вансяцкий увидели приехавшего на место американца Рассела Бентли. Решив, что он собирался снимать последствия удара, они потребовали у него документы и объяснения.

Бентли представился им военным корреспондентом, однако Вансяцкий доложил начальству о поимке «диверсанта». После этого на голову американцу надели мешок, посадили в машину и отвезли на передовой пункт управления батальона.

По пути Иорданов и Владислав Агальцев избивали и пытали Бентли, считая, что таким образом получат от него признание в шпионаже. Но в результате этих действий «Техас» умер. Тогда военные переложили его тело в багажник ВАЗ 2115 и, как установило следствие, Вансяцкий с Агальцевым подорвали автомобиль тротиловой шашкой.

На следующий день, 9 апреля, по указанию Васняцкого военнослужащий той же части Владимир Бажин переместил останки американца, чтобы скрыть преступление.

Как пишет Mash на Донбассе, Иорданов после задержания смог сбежать из-под стражи, однако позднее его нашли в Донецке.