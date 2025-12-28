Папа римский Лев XIV направил на Украину три грузовика гуманитарной помощи со 100 тыс. порций высококалорийных овощных и куриных бульонных кубиков. В пресс-службе Святого престола отметили, что этот жест приурочен к католическому празднику Святого Семейства.

Гуманитарная помощь предназначена для украинцев, проживающих в «наиболее пострадавших» частях страны, где нет света, воды и отопления.

По словам элемозинария (официального папского раздатчика милостыни) кардинала Конрада Краевского, это «малый жест близости» папы римского к семьям беженцев, которые, подобно Святому Семейству, проходят «болезненный путь изгнания в поисках убежища».

«Папа римский Лев XIV не только молится о мире, но и хочет быть рядом с семьями, которые страдают», — пояснил кардинал.

Накануне католического Рождества, вечером 23 декабря, понтифик призвал к 24-часовому прекращению огня на Украине. При этом он заявил, что Россия якобы «отклонила запрос о рождественском перемирии».

Канцлер Германии Фридрих Мерц также предлагал прекратить огонь между Россией и Украиной к 25 декабря, когда Рождество отмечают на Западе. Идею Мерца поддержал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, США поддержали инициативу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона расценивает предложение рождественского перемирия как стремление подменить реальные мирные договоренности «сиюминутными нежизнеспособными решениями». Он добавил, что Москва хочет мира, но не перемирия, которое, по его мнению, даст Киеву время на подготовку к боевым действиям.