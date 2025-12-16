Предложение «рождественского перемирия» на Украине в Кремле расценивают как стремление подменить реальные мирные договоренности «сиюминутными нежизнеспособными решениями». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Если присутствует у украинцев и начинает доминировать желание подменить выгодную сделку сиюминутными нежизнеспособными решениями, мы вряд ли готовы в этом участвовать», — сказал он.

Так Песков ответил на вопрос о том, как бы Кремль отнесся к идее объявить такое перемирие по предложению Украины.

«Мы хотим мира, мы не хотим перемирия, чтобы дать передышку Украине и подготовиться к продолжению войны», — заявил Песков.

В разговоре о перемирии речь идет о том, «выходим мы на сделку или не выходим», пояснил он, цитируя американского президента Дональда Трампа.

«Наша позиция хорошо известна, она последовательна, она прозрачна и она понятна американцам. И в целом она понятна и украинцам, мы в этом убеждены», — сказал представитель Кремля.

На прошлой неделе, комментируя идею украинского президента Владимира Зеленского о референдуме по выводу войск из Донбасса, Песков высказал мнение, что такие разговоры ведутся с целью создать паузу в боевых действиях.

«Перемирие — это передышка, это очередной обман, это очередное затягивание, это запудривание мозгов. Нужен мир», — заявил он тогда в эфире Первого канала.

О возможности «прекращения огня» к Рождеству, которое на Западе отмечают 25 декабря, заявил в понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц.

«Впервые с 2022 года возможно прекращение огня. Теперь вопрос о достижении перемирия к Рождеству полностью зависит от России», — сказал он на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским после его переговоров в Берлине с представителями США и ЕС 14-15 декабря.

Во вторник Зеленский, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, что поддерживает идею рождественского перемирия.