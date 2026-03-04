В преддверии 8 Марта продажи винтажной одежды и аксессуаров выросли в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на исследование платформы «Авито».

Аналитики связывают рост интереса с модой на винтаж. По их данным, почти во всех категориях ретро зафиксирован подъем продаж. Винтажные джемперы, свитеры и кардиганы стали приобретать втрое чаще — в среднем за 2000 рублей. Платья покупают в полтора раза активнее, их средняя цена составляет около 2600 рублей.

Помимо одежды, увеличился спрос на винтажные аксессуары — продажи выросли почти в 2,5 раза. Речь идет о перчатках, варежках, платках и шарфах.

Еще одним востребованным направлением стала винтажная посуда: сервизы и чайные пары стали покупать как минимум вдвое чаще, следует из исследования.

Тренд на винтажную моду отчасти связан с азартом, который покупатель испытывает в поисках редкого товара: этот процесс дает те же эмоции, что и покупки в сегменте fast fashion (мнение экспертов Dazed).

По данным «Авито», среди других популярных подарков лидирует уходовая косметика — ее стали покупать на 65% чаще, средняя стоимость составляет около 1400 рублей. Стабильным спросом пользуются и цветы, прежде всего ирисы, тюльпаны, лилии и гортензии.

Ранее аналитики маркетплейса цветов и подарков Flowwow сообщили RTVI, что к концу февраля букет из 15 тюльпанов стоит примерно 3600 рублей — за год цена увеличилась на 6,9%. При этом средняя сумма покупки роз снизилась. Так, 15 цветов обойдутся в 4500 рублей (на 9% меньше, чем в аналогичный период 2025 года). Специалисты связывают это с выбором более бюджетных сортов.