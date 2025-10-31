Даже отмена визового режима с 13 декабря 2025 года не поможет Иордании составить конкуренцию Египту для россиян предстоящей зимой. Об этом RTVI заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

По его словам, Иорданию можно рассматривать не как альтернативу Египту и Объединенным Арабским эмиратам (ОАЭ), а как «дополнение в ассортимент к тем направлениям на выезд, которые входят в пятерку и в зимнее время, и круглогодично».

«Мы приветствуем это [безвизовый режим], крайне интересно, но по объему это пока не Египет, конечно», — констатировал эксперт.

У россиян и так не было особых проблем с поездками в Иорданию, поскольку визу можно было оформить в аэропорту по прилету или через Jordan Pass, напомнил Барзыкин. Однако, по его словам, безвизовый режим позволит туристам «организационно меньше заморачиваться» и создаст «важный информационный импульс» для «очень хорошего продвижения на рынке» — благо стране есть чем похвастаться в этом плане.

«Иордания по своему природному, рекреационному и историко-культурному потенциалу — ведь это перекресток цивилизации, начиная от раннего христианства и еще раньше, и Византия, и крестоносцы — дает возможность совмещать отдых на Красном и Мертвом море, где расположены одни из лучших SPA, с очень интересными экскурсиями. И Петра — известная жемчужина, и Акаба, где можно заниматься подводным плаванием, и многое-многое другое ставит ее в ряд для крайне перспективных дестинаций», — рассказал вице-президент РСТ.

Теперь, по его словам, важно обеспечить иорданское направление авиаперевозками, поскольку пока туда в основном ездят экскурсии через Египет. Сейчас между Россией и Иорданией есть прямые рейсы иорданской авиакомпании Royal Jordanian — туда-обратно трижды в неделю.

«Это отдельные группы. Нельзя даже сказать, что это массовое направление. Так же, как Марокко, допустим — тоже интересное направление, но назвать его массовым нельзя», — пояснил Барзыкин.

По его словам, поехав в Иорданию, российские туристы «не прогадают», поскольку там «безопасно и интересно», а на других направлениях «везде цены поднялись в полтора раза и больше».

«Я сам там бывал — очень интересно, конечно. И наши ведущие операторы туда формируют туры. Под Новый год там очень хорошо. В основном весна-осень самый сезон, но и Новый год — очень интересно, горячие источники там великолепны. Рекомендуем», — подытожил вице-президент РСТ.

Процесс отмены виз между Иорданией и Россией был запущен в мае 2025 года по поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустин, который отдал соответствующее распоряжение внешнеполитическому ведомству.

В июле в ходе визита главы МИД России Сергея Лаврова в Амман было подписано принципиальное соглашение о безвизовом режиме.

Сегодня, 31 октября, министерство сообщило, что визы для россиян не понадобятся при въезде в Иорданию с 13 декабря. Важным условием остается срок действия загранпаспорта: он не должен быть меньше 6 месяцев.

Туристическое информагентство RTN отмечало стабильность спроса на поездки в Иорданию среди российских туристов, особенно весной, осенью и на Крещение в январе. По его данным, за семь месяцев 2025 года турпоток из РФ в эту страну вырос в 6,5 раза, причем половина бронирований пришлась на Амман, треть — на Мертвое море, а 12% — на Акабу.

До отмены визового режима россияне могли посещать Иорданию, оформляя визу за 40 динаров (около 4,5 тысячи рублей) по прибытии. При въезде/выезде через Акабу в свободную экономическую зону ASEZA самолетом, по воде или суше плата не взималась.