Возвращенный на пост премьер-министра Франции после недавней отставки Себастьян Лекорню 10 октября признал, что на его должность «не так много кандидатов» и что он может не задержаться на этом посту, учитывая глубокие политические разногласия в стране.

В своем выступлении перед журналистами в пригороде Парижа Л’Э-ле-Роз Лекорню призвал политические партии к спокойствию и содействию разработке республиканского бюджета. «Либо политические силы мне помогут, и мы будем сопровождать друг друга… либо нет», — сказал он.

Премьер-министр Франции сообщил, что согласился вернуться на оставленный недавно пост из-за острой необходимости принять критически важные для страны финансовые решения, но останется только до тех пор, пока «не будут выполнены условия». Associated Press считает, что в своем сегодняшнем выступлении Лекорню, «по-видимому, признал риск того, что парламент может вынести ему вотум недоверия».

Глава правительства Франции не уточнил, когда собирается сформировать свой новый кабинет и кого планирует в него включить. При этом он заверил, что в кабмин не войдут те, кто претендует на участие в президентских выборах 2027 года.

Журналисты также попросили Лекорню прокомментировать выдвинутое оппозицией требование об отмене скандальной пенсионной реформы (повышение пенсионного возраста на два года), но он отказался говорить на эту тему.

Associated Press пишет, что повторное назначение Лекорню после ухода в отставку — это «последний шанс» президента Франции Эмманюэля Макрона реабилитироваться на втором сроке пребывания у власти, истекающем в 2027 году.

Крайне правые и крайне левые оппозиционные политики раскритиковали решение главы республики вернуть уволившегося премьера обратно. «Я не думаю, что кандидатов было много», — признался журналистам сам Лекорню, ставший уже четвертым по счету французским премьером, сменившимся за последний год.

«Сменявшие друг друга правительства меньшинства Макрона быстро рушились одно за другим, в результате чего страна оказалась в политическом параличе, столкнувшись с долговым кризисом, который тревожит рынки и партнеров по ЕС, а также с растущим уровнем бедности.», — отмечает АР.

Напомним, что до отставки Лекорню пробыл на премьерском посту всего 27 дней, став самым недолговечным главой французского правительства. Он подал прошение об освобождение от этой должности вскоре после того, как объявленный им состав кабмина подвергся жесткой критике — главным образом за то, что в него вошли многие представители предыдущего состава.