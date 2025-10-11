Премьер-министром Франции снова стал Себастьен Лекорню, который подал в отставку всего четыре дня назад. Le Figaro называет переназначение одного из главных соратников французского лидера Эммануэля Макрона «глубоким кризисом» в политике республики.

«Президент республики назначил господина Себастьена Лекорню премьер-министром и поручил ему сформировать правительство», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

Сам Лекорню заявил, что новое правительство под его руководством должно «положить конец этому политическому кризису, который раздражает французский народ, и этой нестабильности, которая наносит ущерб имиджу Франции и ее интересам».

Кроме того, он подчеркнул, что любой, кто станет министром, должен взять на себя обязательство «отказаться от президентских амбиций на 2027 год».

CNN отмечает, что выбор Макрона стал «неожиданным», а ситуацию в республике телеканал назвал «политическим параличом». Он отметил, что Франция сейчас стала ближе к таким странам, как Италия, которая имеет репутацию политически нестабильной страны.

5 октября Лекорню, который был на посту премьера меньше месяца, объявил состав нового правительства и тут же стал объектом критики со стороны оппозиции.

На следующий день он подал в отставку, и она была принята Макроном. По мнению CNN, нынешнее решение президента объясняется «просто»: нужно «продолжать в том же духе», несмотря ни на что.

Критики французского лидера ожидаемо осудили его действия.

Например, глава крайне правой партии «Национальное объединение» Жордан Барделла назвал переназначение Лекорню «плохой шуткой, позором демократии и унижением для французского народа».

Лидер крайне правых Марин Ле Пен призвала немедленно отстранить от власти пока не объявленное правительство Лекорню и провести новые выборы.

Представитель крайне левых Жан-Люк Меланшон, лидер партии «Непокоренная Франция», высмеял главу республики и его решение, добавив, что Макрон «может быть только Макроном».

CNN отмечает, что вряд ли в новое правительство войдут члены крайне левых и ультраправых движений, так как они выступают против политики действующего президента.