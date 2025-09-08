Раменские полицейские провели операцию «Мак-2025» и уничтожили более 800 кг дикорастущей конопли, сообщает ГУ МВД по Московской области.

В ведомстве уточили, что растения были найдены на поле площадью один гектар около деревни Строкино.

«Проведенное исследование подтвердило, что изъятые образцы содержат психоактивное вещество тетрагидроканнабинол и пригодны для изготовления наркотического средства марихуаны», — сказала начальник Управления информации и общественных связей подмосковного ГУ МВД Татьяна Петрова.

Он отметила, что коноплю уничтожали с помощью специальной техники путем перепахивания почвы и сжигания.

В июле в Санкт-Петербурге сожгли свыше 500 кг кокаина стоимостью более 1 млрд рублей. Наркотики был вещдоками по уже завершенным делам. По данным ФСБ, уничтожение прошло на специальном полигоне возле леса под контролем межведомственной комиссии, в которую вошли представители городского комитета по здравоохранению, комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Доктор технических наук, профессор Борис Ласкин позже пояснил RTVI, что сжигание на открытом воздухе сотен килограммов кокаина не представляет особого вреда для окружающей среды, это примерно как «жечь солому» или костер.

За незаконный оборот наркотиков предусмотрена ответственность, в том числе пожизненное лишение свободы, а их незаконное потребление вызывает зависимость и непосредственно угрожает жизни и здоровью человека.