Переводчица премьер-министра Венгрии Виктора Орбана некорректно передавала ему слова президента России Владимира Путина во время встречи лидеров государств в Москве 28 ноября. Об этом пишет венгерское издание Telex. На «странное» поведение переводчицы также обратил внимание журналист кремлевского пула, спецкор «Коммерсанта» Андрей Колесников.

Перед началом переговоров, которые продлились почти четыре часа, Путин и Орбан пообщались перед камерами.

«Помимо обычных вежливых приветствий, здесь есть множество моментов, которые могут предопределить настроение участников переговоров», — отмечает Telex. Однако, как утверждает издание, Орбан услышал от переводчицы «довольно поверхностную венгерскую версию заявления Путина».

«Здесь переводим, здесь не переводим»

Telex дословно процитировал, что говорил Орбану российский президент и в каком виде его слова дошли до венгерского премьера. Приветствия и заключительную часть переводчица перевела корректно, но в остальном допускала множество неточностей.

«Мы с вами лично знакомы давно, и я знаю, что вы прежде всего в своей работе отстаиваете интересы своей страны, Венгрии, и венгерского народа», — сказал Путин, приветствуя Орбана (цитата по сайту Кремля).

В переводе это прозвучало так: «Я рад, что вы к нам приехали. Надеюсь, теперь мы обсудим дальнейшие возможности сотрудничества и двинемся вперед».

Путин продолжил, что их с Орбаном взгляды на некоторые вещи, в том числе по международной повестке, иногда могут не совпадать. Однако между ними сложилась такая атмосфера, которая позволяет «откровенно разговаривать, обсуждать любые вопросы», добавил российский лидер.

«Это дает нам возможность не только разговаривать, но и искать решения любых проблем», — сказал он.

Как это передала переводчица: «Наше сотрудничество также успешно развивается на международном уровне. Мы сотрудничаем и развиваем сотрудничество в самых разных областях. Мы не только говорим, но и выполняем то, что обещаем».

Затем Путин коснулся украинского вопроса, отметив, что России известна «взвешенная позиция» премьера Венгрии по этой проблематике. В венгерской версии этой фразы конфликт на Украине и отношение к нему Орбана не упоминается вовсе. «И я знаю, что международная политика, естественно, влияет на вас», — сказала переводчица премьера.

Как пишет Колесников, перед фразой «украинская проблематика» переводчица «почему-то остановилась» и просто не перевела ее. Путин это «уловил» и лично повторил ей свои слова.

«Только после этого она сочла необходимым расслышать», — отметил Колесников.

Далее Путин отметил, что в 2024 году товарооборот между Россией и Венгрией «прилично» снизился, прежде всего, из-за «внешних ограничений» — на 23%. Однако, по словам президента, есть и «хорошие перспективы»: в 2025 году отмечается «скромный» рост товарооборота более чем на 7%.

Этот пассаж переводчица передала в самых общих чертах, сказав, что «прошлый год также принес с собой перемены, и нам было не так-то просто». Она добавила, что в этом году наблюдается «небольшой рост, не слишком высокий, но все же заметный».

Портал 444 пишет, что та же переводчица сопровождала венгерского премьера на многих других встречах высшего уровня, включая прошлогодний визит премьера в Москву. Тогда выполненный ею перевод был «гораздо точнее», пишет издание.

Колесников в свою очередь отметил, что переводчица Орбана «демонстрировала самостоятельность», и на предыдущих переговорах лидеров «было примерно то же самое».

«От нее уже чего-то ждали. “Здесь переводим, здесь не переводим…” Чего-то, видимо, такого», — пишет журналист.

Он обратил внимание, что трудности у переводчицы также вызвала реплика Путина в конце публичной части переговоров. Российский президент поблагодарил Орбана за то, что он согласился провести в Будапеште российско-американский саммит по предложению президента США Дональда Трампа (встреча в итоге была перенесена на неопределенный срок). Говоря это, Путин назвал Трампа только по имени.

«Переводчица смотрела на Владимира Путина со странным недоумением и ничего не говорила. <…> Возможно, ей показалось странным, что Владимир Путин назвал американского коллегу по имени. Но он именно это и хотел сделать. Потому и повторил. После второго раза она перевела», — рассказал Колесников.

«Переводчица нашептывала венгерскому премьеру, казалось, свою версию происходящего», — говорится в подписи к одной из фотографий в репортаже «Ъ». Переводчик с российской стороны, по выражению Колесникова, отработал «безукоризненно». Telex тоже высоко оценил уровень перевода речи Орбана, назвав его профессиональным.

Почему переводчица так себя вела

В венгерской правящей партии «Фидес» заявили, что сопровождавшая Орбана специалист ― ведущая переводчица с русского языка в Венгрии, и предположили, что у нее был «плохой день».

«Насколько мне известно, это переводчик номер один в Венгрии с русского языка», — сказал директор «Фидес» по связям с общественностью Тамаш Менцер.

По его словам, женщина плохо расслышала слова президента России. Представитель партии предположил, что у нее был «не самый лучший день и, возможно, обстоятельства были не самые идеальные».

О чем говорили Путин и Орбан

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что переговоры Путина и Орбана 28 ноября были продолжительными и содержательными. Встреча продолжалась почти четыре часа. Представитель Кремля не стал отвечать на вопрос, передал ли венгерский премьер Путину какие-либо сообщения от президента США Дональда Трампа, с которым встречался в начале ноября.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал российско-венгерские переговоры позитивными, но не ответил, обсуждался ли на них мирный план Трампа по Украине.

Сам Орбан заявил на открытой части встречи, что Венгрия заинтересована в мире и надеется, что план США в конечном итоге приведет к этому. Премьер добавил, что Венгрия готова предоставить площадку для мирных переговоров.

Перед приездом в Россию Орбан сообщил в соцсети Х, что его визит нацелен на обеспечение надежного и доступного энергоснабжения Венгрии зимой и в следующем году.