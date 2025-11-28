Идея о проведении российско-американского саммита в Будапеште принадлежала американскому президенту Дональду Трампу. Об этом сказал президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

«Это было предложение Дональда [Трампа]. Но он сразу сказал: у нас хорошие отношения с Венгрией, у тебя с Виктором [Орбаном] хорошие отношения, у меня, предлагаю этот вариант. Конечно, мы с удовольствием согласились», — рассказал российский лидер.

28 ноября в Кремле проходит встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Глава венгерского кабмина до этого говорил, что на встрече с президентом России планирует обсудить вопросы в сфере энергетического сотрудничества и меры по урегулированию конфликта на Украине. Орбан также отметил, что что обсуждение урегулирования конфликта на Украине «избежать вряд ли получится».

Орбан в свою очередь отметил, что Венгрия готова предоставить площадку для проведения мирных переговоров по Украине.

«Наша сегодняшняя встреча дает мне возможность подтвердить, что Венгрия готова обеспечить площадку для таких переговоров [по Украине] и готова оказывать содействие успешному завершению этого процесса», — сказал премьер-министр.

В середине октября Путин и Трамп провели телефонный разговор, во время которого договорились встретиться в Будапеште. Сроки при этом не уточнялись, однако речь шла о ближайшем времени.

Подготовкой встречи должны были заниматься глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио. Однако после их телефонного разговора саммит в Венгрии перенесли на неопределенный срок. В Москве отмечают, что перенос встречи инициировала американская сторона.

В ноябре глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что подготовка к новой встрече России и США может занять от недель до нескольких месяцев, поскольку стороны заинтересованы завершить переговоры подписанием соглашения.