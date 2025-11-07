Приготовления к новым переговорам президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа могут длиться месяцами, поскольку Будапешт заинтересован в том, чтобы они привели к заключению договоренности об урегулировании украинского конфликта, а этого нелегко добиться. Такое заявление сделал глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью телекомпании М1.

Глава венгерской дипломатии в очередной раз подтвердил готовность Будапешта предоставить площадку для проведения российско-американского саммита на высшем уровне — второго после встречи Путина с Трампом на Аляске. При этом Сийярто подчеркнул, что подготовка к этому мероприятию не может пройти быстро.

«Это может занять недели, даже месяцы. Я думаю, что это естественно. Поэтому не стоит терять надежду на мир, а нужно активизировать усилия», — заявил министр иностранных дел Венгрии.

По словам Сийярто, Будапешт заинтересован в том, чтобы Россия и США как можно скорее организовали «подготовительные переговоры», предшествующие началу непосредственной подготовки к саммиту, чтобы ускорить и его проведение. Венгерский министр выразил уверенность в том, что стороны не спешат, поскольку намерены «завершить свою встречу соглашением».

«Мы понимаем, что они хотят провести саммит не просто ради саммита, а для того, чтобы он мог открыть путь к миру», — пояснил глава МИД Венгрии.

Сейчас Сийярто сопровождает премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в его поездке в Вашингтон. Накануне председатель венгерского правительства поделился мнением о том, что России и США осталось урегулировать всего пару вопросов, прежде чем они достигнут договоренности о новой встрече своих лидеров. После того как им удастся договориться, Будапешт готов организовать переговоры «в течение нескольких дней», заверил Орбан корреспонденту газеты Magyar Nemzet.

Перед визитом в Вашингтон он называл одним из ключевых вопросов, которые намерен обсуждать в Белом доме, урегулирование конфликта на Украине. Также венгерский премьер выражал надежду на то, что его переговоры с Трампом помогут приблизить встречу с Путиным, которая все же должна пройти в Будапеште.

О новом саммите на высшем уровне президенты РФ и США условились в ходе телефонного разговора, который состоялся 16 октября. При этом конкретные сроки не назывались, хотя речь шла о ближайшем времени. Предполагалось, что подготовку переговоров будут курировать глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь Марко Рубио, но после первого созвона они так и не встретились.

СМИ начали писать, что саммит отменяется. Эту информацию подтвердил и Трамп, но потом заявил, что его не так поняли. В России продолжают подчеркивать, что инициатива проведения встречи исходила от американской стороны, поэтому именно ей предстоит решать, когда состоятся эти переговоры.

Недавно президент Финляндии Александр Стубб заявил, что российский и американский лидеры могли бы встретиться на полях саммита G20, который пройдет в Йоханнесбурге (ЮАР) в конце ноября. Однако, согласно распоряжению Путина, делегацию РФ на этом мероприятии возглавит замглавы президентской администрации Максим Орешкин.