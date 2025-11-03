Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могли бы провести встречу на саммите G20 в Йоханнесбурге (ЮАР) в конце ноября, заявил финский лидер Александр Стубб в своей вступительной речи на открытии 254-х курсов национальной обороны в Хельсинки.

Политик также предположил, что в этой встрече мог бы принять участие и украинский президент Владимир Зеленский, чтобы провести переговоры с российским коллегой.

Курсы национальной обороны — это учебные курсы, организуемые Силами обороны Финляндии для лиц, занимающих руководящие должности, в рамках отработки плана действий в чрезвычайных ситуациях. Первые такие занятия состоялись в 1961 году, и с тех пор, по данным Вооруженных сил страны, в них приняли участие более 10 тысяч человек.

Выступление Стубба было посвящено вопросам национальной безопасности, которая, по его словам, напрямую зависит от обстановки в мире и действий России, с которой граничит Финляндия. Он также заявил, что боевые действия на Украине должны изучаться с точки зрения «особенностей современной войны», чтобы впоследствии применять сделанные выводы при модернизации армии и вооружения.

«Сейчас на оборону выделяется больше ресурсов, хотя в нынешней экономической ситуации это сопряжено с определенными трудностями. Мир и свобода имеют свою цену», — констатировал финский лидер.

По его словам, для финской армии начинается новое десятилетие, в котором она включит в число своих задач реагирование на «многомерные кризисы», в том числе «гибридные угрозы», а также сосредоточится на космическом направлении.

«Нам стоит напомнить себе, что ностальгия — это не стратегия и возврата к прошлому нет. Мы вступили в новую ядерную эру, в которой, к сожалению, значение ядерного оружия растёт», — заявил Стубб, добавив, что контроль за вооружениями становится все более сложным.

На прошлой неделе Трамп объявил, что США впервые за более чем 30 лет испытают ядерное оружие — якобы в ответ на испытания ядерных ракет, проведенные Россией и Северной Кореей. Недавно НАТО также провело ежегодные учения по применению ядерного оружия.

Напомним, в середине октября в ходе телефонного разговора Путин и Трамп условились провести переговоры в Будапеште. Венгрия отреагировала на это решение позитивно, заверив, что гарантирует организацию саммита на высшем уровне. Предполагалось, что согласованием сроков и деталей займутся глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио, однако после их созвона СМИ начали писать об отмене встречи.

Трамп подтвердил эти слухи, заявив, что не намерен «терять время», но потом опроверг свои же слова и дал понять, что саммит просто откладывается. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подчеркивал, что конкретных договоренностей по срокам не было, поэтому и говорить об отмене встречи нельзя. Лавров, комментируя ситуацию, напомнил, что предложение провести переговоры в Будапеште поступило от американской стороны, поэтому от нее и зависит, как и когда оно будет реализовано.