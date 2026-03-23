Обязательный досмотр грузов при внутрироссийских перевозках приведет к миллиардным убыткам, заявил «Ленте.ру» президент ассоциации «АвтоГрузЭкс», совладелец и замдиректора логистической компании ПЭК Вадим Филатов. Так он оценил новые требования к перевозчикам грузов, вступившие в силу с 1 марта.

Нововведения касаются компаний, оказывающих услуги доставки с приемом груза. Согласно постановлению правительства, если отправитель не согласен на визуальный осмотр, экспедитор обязан провести контроль с помощью рентгенотелевизионных установок.

Стоимость одного такого комплекса, по словам Филатова, составляет около 30 млн рублей, а запись на поставку уже растянулась на полгода. У компании ПЭК насчитывается 360 складов — чтобы оснастить каждый, потребуется не менее трех лет, а только для одного перевозчика затраты достигнут 10,8 млрд рублей.

Большинство клиентов не разрешат вскрывать свой груз, поэтому без подобного оборудования, отмечает эксперт, работа точек приема станет невозможной.

«В результате многим заказчикам станет удобнее работать с иностранными компаниями, которые могут не подключаться к реестру перевозчиков и игнорировать требования», — предупреждает Филатов.

Отдельная проблема — требование весогабаритного контроля: комплексы стоят от 95 млн рублей, при этом перевозчики не понимают, как оценивать выявленные отклонения, поскольку речь может идти как о нарушениях, так и о неисправности оборудования или ошибках отправителя.

Дополнительные расходы принесут и штрафы: поправки обязывают проверять грузы на наличие запрещенных предметов, однако полного перечня «запрещенки» до сих пор нет, и компаниям приходится ориентироваться на десятки разрозненных актов.

Филатов призвал ввести поэтапный переход к новым нормам, учитывая, что экспедиторы уже пострадали от резкого роста расходов: повышения тарифов в системе «Платон» на 63%, увеличения утильсбора для тягачей на 20% по сравнению с прошлым годом, а также подорожания топлива и налогов.

