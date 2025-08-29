Завозной случай лихорадки чикунгунья впервые зафиксирован в России в текущем году, заболевший находится в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает ТАСС.

«Первый завозной случай лихорадки чикунгунья выявлен в этом году в Российской Федерации. Роспотребнадзор ранее заявлял о рисках завоза лихорадки из других стран, поэтому специалисты ведомства были готовы к данной ситуации», — сказано в сообщении ведомства.

В Роспотребнадзоре уточнили, что пациент госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Заболевший прилетел в Москву из Шри-Ланки и на следующий день обратился за медицинской помощью. По данным ведомства, его доставили в инфекционное отделение с подозрением на лихорадку денге, однако обследование показало положительный результат на вирус чикунгунья.

Материал был отправлен в центр «Вектор» Роспотребнадзора для подтверждения диагноза.

Также представители ведомства отметили, что рисков распространения лихорадки чикунгунья в России нет, так как инфекция передается только трансмиссивным путем, то есть через укусы насекомых.

По информации Роспотребнадзора, численность комаров-переносчиков лихорадки в России не представляет эпидемиологической опасности. Переносчики заболевания — комары двух видов Aedes aegypti и Aedes albopictus, которые могут также передавать другие вирусы, включая лихорадку Денге. Вакцины или специфического лекарства против этого вируса нет.

Симптомы чикунгуньи: лихорадка,

сильная боль в суставах,

боль в мышцах,

тошнота,

усталость,

сыпь,

отеки суставов.

Эпидемия чикунгуньи изначально охватила прибрежные регионы Индийского океана, где было зарегистрировано более 50 тыс. случаев заболевания, после чего начала стремительно распространяться в северном направлении. В начале августа Европейский центр профилактики и контроля заболеваний сообщал, что в 2025 году во всем мире было зарегистрировано 250 тыс. случаев заболевания и 90 связанных с ними смертей.

В Роспотребнадзоре тогда заявили РИА Новости, что держат на контроле ситуацию с вирусом. В конце мая академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко рассказал, что переносящих смертельную лихорадку чикунгунья комаров заметили в Крыму и Краснодарском крае. По его словам, со стороны Минздрава настороженность существует, однако за этими насекомыми следят.