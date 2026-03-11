Стамбульские договоренности 2022 года уже не соответствуют изменившейся ситуации. Об этом сказал ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, остается ли Москва привержена «Стамбулу» в решении конфликта на Украине или есть изменения.

«Реальность вся изменилась», — сказал Песков.

Украина и Россия начали переговоры весной 2022 года почти сразу после начала военной операции. Несколько встреч сначала прошли в Беларуси, а после в Стамбуле. Делегацию от России возглавлял помощник президента Владимир Мединский, украинскую — председатель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

По итогам стамбульского раунда стороны разработали и предварительно подписали проект Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины. Согласно договоренностям, Киев должен был соблюдать «постоянный нейтралитет» и не вступать в военные блоки, в том числе НАТО. Кром того, Украина должна была отказаться от производства и получения ядерного оружия. Итоговый договор Киев и Москва так и не заключили.

В июне 2025 года президент России Владимир Путин сказал, что Украине не стоит затягивать с переговорами — условия могут измениться в худшую сторону для Киева. По словам главы государства, предложенные Москвой условия в Стамбуле в 2022 году были гораздо мягче, чем сейчас, и подчеркнул, что российская сторона готова принимать решения по стамбульским принципам.