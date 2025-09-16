В Финляндии до сих пор не меняют указатели с названиями российских городов, потому что это очень дорого. Об этом порталу Yle заявил эксперт Транспортного агентства Финляндии Туомас Эстерман.

Портал отмечает, что в отдельных районах Финляндии до сих пор стоят дорожные указатели на русском языке, хотя граница сейчас закрыта.

«Мурманск, Кандалакша, Костомукша, Сортавала и Петербург — в Финляндии сотни указателей, направляющих к этим городам, и их обновление будет стоить огромных денег», — говорится в статье.

Эстерман отметил, что смета расходов еще не составлялась, но внесение изменений будет стоить как минимум несколько сотен тысяч евро: «Работа настолько масштабная, что спешки с этим нет».

По словам Эстермана, несколько лет назад ему звонили из администраций муниципалитетов по поводу замены названий дорожных указателей, где есть русский язык, а в последнее время — журналисты, которые «несколько раз в год спрашивают, когда уже на дорогах восточной границы уберут Сортавалу или Петербург с указателей».

Кроме того, уточнил собеседник портала, дорожные знаки не меняют в том числе потому, что местные водители и так в курсе, что «в Выборг или Костомукшу сейчас на машине не съездишь».

В 2023 году Россия и Финляндия закрыли сухопутную границу из-за кризиса с мигрантами. Хельсинки обвинил Москву в скоплении выходцев из стран Африки и Ближнего Востока на пропускных пунктах, МИД России отверг претензии. Сейчас все КПП закрыты до особого распоряжения.

Параллельно Финляндия начала возводить 200-километровый забор на границе с Россией. Ограждение будет состоять из плотной сетки и колючей проволоки, его высота — 4,5 м. Планируется установить камеры с ИИ и громкоговорители.

9 сентября глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что исключать конфликт с Финляндией нельзя, потому что республика проводит «крайне безответственную политику» и становится «быстрее Украины настоящим рассадником фашизма». По его словам, если «бездарная политика» Хельсинки приведет к «каким-то трагическим последствиям, то это на их совести».

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с RTVI отмечал, что сейчас есть все предпосылки для столкновения России не только с Финляндией, но и со всем блоком НАТО. По его мнению, у финского президента Александра Стубба «резьбу сорвало в голове» или он, возможно, «зашел не в ту дверь» и забыл, чем закончилась Зимняя война.