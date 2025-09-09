Сейчас есть все предпосылки для столкновения России не только с Финляндией, но и со всем блоком НАТО, заявил RTVI член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его мнению, у финского президента Александра Стубба «резьбу сорвало в голове» или он, возможно, «зашел не в ту дверь» и забыл, чем закончилась Зимняя война.

«Сейчас у них [властей Финляндии] совсем с головой нездорово. <…> Поэтому ожидать можно все, что угодно, и надо быть готовыми ко всему в любом случае — и не только к угрозе от Финляндии. Но они должны понимать, что это закончится их полным поражением, причем тяжелым, а может быть, и потерей государственности со всеми вытекающими последствиями. А победа будет за нами», — заявил Колесник.

Он добавил, что сейчас есть «предпосылки столкновения с НАТО, а не только с Финляндией».

«Они же постоянно провоцируют в Балтийском и в Черном море, особенно в Балтийском. По Калининградской области Финляндия со Швецией сейчас рассматривают вопрос, можно ли не пропускать суда с грузами, которые идут из портов Санкт-Петербурга и Усть-Луги. Это практически полублокада региона», — заявил депутат.

Страны Прибалтийского бассейна и Финляндия, добавил Колесник, «открыто говорят о том», что хотят заблокировать Калининградскую область. Он напомнил, что эти государства способствуют передаче оружия Украине.

Парламентарий подчеркнул, что Россия «не будет долго этого терпеть».

«У Стубба, видать, где-то резьбу сорвало в голове. <…> Он допускает такие агрессивные выражения в наш адрес, мол, Финляндия потеряла территории в ходе советско-финского конфликта, намекая тем самым на то, что эти территории, может быть, придется возвращать», — сказал Колесник.

Финляндия, напомнил депутат, во время Великой Отечественной войны воевала на стороне нацистской Германии, а когда «поняла, что Германия проигрывает — вышла [из конфликта]».

«Они маневрируют. Стубб недавно заявлял, что как-то бы уже надо думать, что [россияне] “это наши соседи”, что по окончании конфликта они готовы возобновлять отношения. И вот тут он что-то поехал совершенно в другую сторону. Может, не в ту дверь зашел, заблудился и забыл, чем кончился советско-финский конфликт. Поэтому от них всего можно ожидать, и все может быть. Но в любом случае они должны понимать, что счет будет в нашу пользу и закончится все нашей победой, как и было в 1945-м году», — подчеркнул парламентарий.

Колесник заявил, что европейские лидеры должны отказаться от различных выпадов в адрес Москвы, и «даже от намеков на поползновение в сторону России», потому что это «плохо для них закончится».

При этом, добавил он, российская армия готова к разных сценариям, а ее боеготовность на должном уровне.

«Более того, мы с ними из пистолетов не собираемся перестреливаться, там будут другие виды оружия применены. Они знают, какого. Вероятность, конечно, есть, но все очень плачевно закончится для этих стран, которые либо будут провоцировать, либо постараются провести какие-то агрессивные действия в сторону нашей страны. Тогда все — пусть сразу пусть копают себе могилу, тут даже вариантов нет», — заключил он.

9 сентября глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что исключать конфликт с Финляндией нельзя, потому что республика проводит «крайне безответственную политику» и становится «быстрее Украины настоящим рассадником фашизма». По его словам, если «бездарная политика» Хельсинки приведет к «каким-то трагическим последствиям, то это на их совести».

Он добавил, что ему жаль финский народ, «который не заслуживает той участи и того положения, в котором он сейчас находится».

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев 8 сентября сообщил, что после вступления Финляндии в НАТО республика «под видом оборонных мероприятий» на самом деле проводит «конфронтационный курс на подготовку к войне с Россией, похоже, готовя плацдарм для нападения на нас». Также он не исключил, что Москва может потребовать от Хельсинки возмещение ущерба за годы Великой Отечественной войны.

За несколько дней до этого политик сообщил, что Россия начнет строительство фортификационных сооружений на границе с Финляндией.