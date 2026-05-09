В Санкт-Петербурге в день 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне более 100 тысяч человек приняли участие в шествии «Бессмертного полка». Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу городского правительства. В акции на Невском проспекте участвовали губернатор Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский.

Как отметили в администрации, участники прошли по главной улице города с портретами родственников — воинов, тружеников тыла, жителей и защитников блокадного Ленинграда. В рамках мероприятия также состоялся проезд ретроавтомобилей с ветеранами и участниками специальной военной операции. Колонну возглавлял автомобиль со Звездой Города-Героя Ленинграда.

«Кроме того, по Невскому проехал броневик БА-10. Эта легендарная машина принимала участие в боях на Ленинградском фронте. В пробеге приняли участие автомобили ГАЗ-67, Додж WC-51, мотоциклы М-72 — всего более 10 единиц техники. Подобные машины и мотоциклы применялись Красной Армией при доставке в город продовольствия и эвакуации жителей», — говорится в сообщении.

Также в Петербурге впервые прошла акция «Бессмертный флот» в память о героях Балтики. В акватории Малой Невки прошли суда с силуэтами кораблей и подводных лодок военных лет, на бортах которых разместили портреты участников Таллинского прорыва — эвакуации сил Балтийского флота из Таллина в Кронштадт в августе 1941 года.