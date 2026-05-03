На Кубе, находящейся в фактической блокаде из-за санкций США, проблемы с продовольствием достигли такого масштаба, что местным жителям почти нечего купить на продуктовые карточки (они же la libreta). Об этом говорится в репортаже AP.

Если когда-то на эти карточки кубинская семья могла обеспечить себя продуктами в среднем на месяц, закупив молоко, рыбу, сигареты и мясо, то сейчас купить на них практически нечего — прилавки пусты. В статье отмечается, что в апреле 2026 года на прилавке магазина, обслуживающего 5 тыс. клиентов в центре города, были только рис, сахар и горох.

Один из местных продавцов, у которого простаивают холодильники, когда-то набитые мясом, рассказал, что сейчас «ни один кубинец больше не может по-настоящему выжить на продуктах из продуктовой карточки».

AP пишет, что раньше подростки на Кубе на 15-летие получали торт и несколько ящиков пива, а теперь только 3 кг говяжьего фарша. Тем, кому исполнилось 65 лет, чиновники вручают сардины, кусок мыла и упаковку туалетной бумаги — товары, которые есть далеко не во всех магазинах.

68-летняя жительница Гаваны рассказала, что в апреле смогла купить по продуктовой карточке лишь горох и 1 кг сахара. Ее зарплата и пенсия суммарно составляют около 8 тыс. кубинских песо — примерно $16 в месяц. Лоток из 30 яиц стоит около 3 тыс. песо, полкилограмма кукурузной муки — примерно 200 песо ($8).

«По карточке почти ничего нет. Мы практически питаемся воздухом», — сказала она. И если раньше на обед и ужин у нее были мясо и другие продукты, то сейчас порой нет ничего.

«Теперь надо урезать все, есть один раз в день и жить воспоминаниями», — говорит она.

AP отмечает, что экономика «Острова свободы» рухнула. Куба импортирует до 80% потребляемого продовольствия, но государству не хватает денег на закупки.

Профессор Американского университета Уильям ЛеоГранде, много лет изучающий Кубу, заявил, что из-за действий правительства в стране возросла инфляция и сейчас государство тратит значительно больше, чем получает. Основная часть бюджета уходит на здравоохранение, образование, социальное обеспечение и импорт продовольствия — резкое сокращение этих статей грозило бы социальным взрывом.

«Любые крупные сокращения госрасходов окажут глубокое социальное воздействие — именно поэтому этого не делают», — подчеркнул ЛеоГранде, добавив, что инвестиции в туризм «значительно превышают» спрос, который резко упал.

Власти давно говорят о переходе с субсидирования товаров на субсидирование нуждающихся граждан — это позволило бы высвободить средства на импорт топлива и медикаментов, но перемен пока нет. На фоне хронических отключений электроэнергии, нехватки нефти и американской энергетической блокады миллионы кубинцев вынуждены опираться на почти опустевшие карточки.

Еще один кубинец, 56-летний Ласаро Куэста, сообщил AP, что если бы находящиеся за границей родственники не переводили деньги, то он бы давно покончил с собой. В статье уточняется, что зарубежные переводы получает около 60% кубинцев.

Тем, у кого нет такого способа пополнения бюджета, приходится непросто. 54-летняя Роса Родригес из Гаваны сообщила, что большая часть денег уходит на покупку яиц, а в апреле единственным товаром, который она получила по карточке, стали 1,8 кг риса. «Купишь фасоль — не останется на сахар. Если выйду на пенсию — умру», — заявила Родригес.

3 мая президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил в соцсети X, что угрозы военной агрессии со стороны США в отношении острова достигли «опасного и беспрецедентного уровня». «Международное сообщество должно <…> вместе с американским народом определить, будет ли допущен такой преступный акт», — добавил он.

В начале года администрация американского президента Дональда Трампа усилила давление на Кубу. Ситуация на острове усугубилась после того, как США в январе захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и поставки венесуэльской нефти прекратились. В результате Куба столкнулась с масштабным энергетическим кризисом. Также Трамп несколько раз угрожал захватить «Остров свободы».

В апреле стало известно, что американская делегация впервые за 10 лет посетила Кубу и провела там переговоры с представителями руководства страны, включая внука бывшего кубинского лидера Рауля Кастро. Однако уже 1 мая Трамп подписал указ о новых санкциях против руководства Кубы.