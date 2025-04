Предложенный президентом США Дональдом Трампом план урегулирования конфликта на Украине будет отражен в российских единых школьных учебниках по истории: этот материал войдет в следующие издания, где будут учтены новые исторические события, заявил ТАСС глава Российского военно-исторического общества и помощник президента России Владимир Мединский, который является одним из авторов этих учебных пособий.

По его словам, нынешняя администрация Белого дома предпринимает «экстраординарные усилия» в попытках добиться «разумного урегулирования» вооруженного конфликта на Украине.

«Те удивительные преобразования в американской внутренней политике, которые мы наблюдаем сейчас, вне всякого сомнения окажутся на страницах учебника и истории России, и всеобщей истории, когда будет готовиться следующее издание. Тут можно сказать, что Трамп точно вошел в историю», — выразил уверенность Мединский.

Комментировать отдельные политические решения лидера США и его политику в целом советник президента России при этом отказался, пояснив, что «не вправе» это делать. «Но как наблюдатель и как историк могу сказать, что мы живем с вами в историческую эпоху», — заверил он.

Накануне The Wall Street Journal сообщила, что Вашингтон якобы потребовал от Киева признать Крым российским, чтобы добиться прекращения боевых действий. По данным The New York Times, администрация Трампа рассчитывает согласовать договоренности об урегулировании конфликта уже на этой неделе.

Новые учебники по истории для 10-го и 11-го классов начали использоваться в российских школах с 1 сентября 2023 года. Издание включает в себя четыре книги — «Историю России» и «Всеобщую историю» для обоих старших классов. Мединский утверждал, что планируется также подготовить отдельный учебник по истории событий, связанных с российской специальной военной операцией на Украине (в нынешней версии этому посвящен только один раздел).

Аналогичные учебные пособия для учащихся 5-9 классов планируется начать использовать с 1 сентября 2025 года, сообщал ранее глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов.

Соавторами новых учебников, помимо Мединского, являются ректор МГИМО Анатолий Торкунов и научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян. О ходе работы над этими пособиями докладывали Владимиру Путину. Служба безопасности Украины (СБУ) завела на Мединского и Торкунова уголовное дело, обвинив их в фальсификации исторических событий.