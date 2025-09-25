Сообщения о возможном планируемом наступлении ВСУ могут оказаться дезинформацией, поскольку подобные данные разведки обычно не подлежат разглашению. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Поводом для его комментария стала публикация The Wall Street Journal, которая со ссылкой на источники сообщила, что Дональда Трампа проинформировали о планах Украины начать наступление, требующее поддержки американской разведки.

Депутат отметил, что при президенте Зеленском ВСУ «на все способны», даже ценой больших потерь. Колесник также напомнил о провалившемся контрнаступлении Украины. При этом он подчеркнул, что российская сторона должна сохранять бдительность, защищать границы и быть готовой наносить превентивные удары по районам сосредоточения противника.

Ранее ситуацию на фронте прокомментировал бывший украинский главнокомандующий, посол страны в Великобритании Валерий Залужный. По его мнению, ВСУ «ждет дальнейшее ухудшение ситуации».

Президент США Дональд Трамп 23 сентября написал в соцсети Truth Social, что Украина при поддержке Запада способна вернуть свои территории и перейти в наступление. Однако, по мнению источников CNN в Белом доме, Трамп заговорил о восстановлении границ Украины, чтобы оказать давление на Россию и вынудить пойти на переговоры.