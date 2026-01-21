Мытищинский городской суд признал племянника актрисы Екатерины Варнавы Георгия виновным по делу о пособничестве телефонным мошенникам (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ). В пресс-службе суда сообщили, что ему назначили 1 год 8 месяцев принудительных работ и удержание 15% зарплаты в доход государства.

По версии обвинения, Варнава выполнял роль курьера при обмане пенсионерки. Следствие установило, что 5 февраля 2025 года 87-летней женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. По телефону пенсионерке сообщили, что с ее банковского счета был зафиксирован перевод средств неназванной террористической организации.

Злоумышленники убедили женщину снять все средства, чтобы затем передать курьеру для последующего перевода денег на «безопасный счет». Сотрудник банка, в котором пенсионерка собиралась обналичить деньги, заподозрил, что женщину пытаются обмануть и обратился в полицию.

«При передаче муляжа денежных средств в размере 350 тысяч рублей курьер — Варнава Г. был задержан», — говорится в пресс-релизе суда.

Тогда же в его отношении возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК). Как писал Mash, на одном из первых заседаний суда Варнава признался, что нашел подработку в Telegram: работодатель обещал ему 1,5% от стоимости заказа, который он должен был доставить. Племянник актрисы добавил, что из десяти заказов успел выполнить восемь и заработал 85 тыс. рублей.

«Успел забрать 230к в Наро-Фоминске, 1,1 млн и 300к в Москве, 620к в Видном, 611к в Люберцах, 800к в Костроме», — говорилось в посте.

В ноябре 2025 года дело Варнавы поступило в в Мытищинский городской суд, а в декабре судья продлил племяннику актрисы домашний арест на полгода. Источник РИА Новости, знакомый с ходом дела, рассказал, что во время того заседания Варнава признал вину. Позднее стало известно, что в ходе прений обвиняемый возместил женщине сумму ущерба.

В конце июня 2025 года сына актера Вадима Демчога, известного по роли в сериале «Интерны», приговорили к двум годам колонии по делу об участии в схеме телефонных мошенников. Согласно сообщению прокуратуры, 20-летнего Вильяма Демчога признали виновным по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).

В ведомстве уточнили, что Демчог-младший в роли дроппера вступил в сговор с мошенниками, которые убедили пожилого мужчину снять деньги со счетов и перевести их на якобы безопасные счета. Всего пенсионер перевел злоумышленникам больше 1,8 млн рублей. Сын актера признал вину и полностью возместил причиненный материальный ущерб.