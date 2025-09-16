В прибрежных водах Египта у популярных курортов Хургады и Макади отмечается повышенная активность акул. В связи с этим администрация ряда отелей, включая фешенебельные пятизвездочные комплексы Labranda Royal Makadi, Cleopatra Luxury Beach и Stella Makadi, была вынуждена временно ограничить доступ на пляжи и запретить купание. По информации Telegram-канала SHOT, под ограничения попали зоны отдыха примерно десяти отелей.

Хотя на части пляжей запрет уже снят, туристов продолжают предупреждать о возможной опасности. Туроператоры также информируют путешественников, планирующих поездку в Египет, о сложившейся ситуации. По словам одного из туристов, при бронировании тура на ноябрь его неоднократно уведомляли о риске встречи с хищниками. Речь идет об опасных видах, таких как тигровая и бычья акулы, которые известны своим агрессивным поведением.

Красное море у берегов Египта является средой обитания для нескольких видов акул, потенциально опасных для человека. Их появление в прибрежных водах — достаточно редкое явление, однако такие случаи периодически происходят. Согласно данным международной научной базы по акулам Shark Research Institute и Global Shark Attack File, к видам, представляющим наибольшую потенциальную опасность, относятся следующие:

Тигровая акула (Galeocerdo cuvier) — крупная, неразборчивая в еде, она известна своим исследовательским поведением и может проявлять curiosity к людям. Ее мощные челюсти способны нанести серьезные травмы.

Длиннокрылая океаническая акула (Carcharhinus longimanus) известна непредсказуемым поведением, может приближаться к берегу, но чаще нападает в открытом море.

Акула-мако (Isurus oxyrinchus) — одна из самых быстрых акул в мире, обычно избегает человека, но если ее спровоцировать, она может напасть.

Бычья (тупорылая) акула (Carcharhinus leucas) встречается реже, но крайне опасна из-за своего агрессивного характера и способности заплывать в воды у самого берега.

Большинство этих видов — океанические жители и редко подходят близко к многолюдным пляжам. Появление акул принято связывать с естественными факторами (миграции, поиск пищи) или деятельностью человека (неконтролируемый прикорм, сброс отходов).

Старший научный сотрудник Института океанологии РАН, кандидат биологических наук Филипп Сапожников пояснял RTVI, что Красное море является акулоопасным районом, но побережье Хургады представляет меньшую угрозу, потому что там акул активно истребляют рыбаки, которые сдают мясо хищников в прибрежные рестораны. По словам эксперта, акул «неосознанным подкармливанием» приманивают организаторы дайвинга и фуд-туров.

«Повара режут мясо, рыбу на корабле, и остатки — плавники, кишки, кровь, копыта — сбрасывают за борт, потому что лень везти это все на берег, где-то там захоранивать специальным образом, тем более утилизировать», — рассказал Сапожников.

Еще одной причиной агрессивного поведения акул ученый назвал пролегающие через Красное море маршруты скотовозных кораблей, на которых находятся бараны, коровы, козы и свиньи. В летние месяцы из-за жары, плохого питания и нехватки воды животные нередко умирают во время перевозки, и их туши сбрасывают за борт.

«Корабль идет обратно и оставляет за собой след из крови. Акулы приходят к берегу, и дальше они начинают искать себе корм у берега. Кормом может служить любой турист, трепыхающийся по поверхности», — добавил Сапожников.

В конце 2024 года акула напала на двух итальянских туристов у берегов египетского курорта Марса-эль-Алам, один из пострадавших погиб. Египетские власти уточняли, что нападение произошло за пределами зоны, отведенной для купающихся.

Летом 2023 года жертвой тигровой акулы стал молодой россиянин Владимир Попов, приехавший в Хургаду из Архангельска. Хищницу поймали, убили и забальзамировали труп для экспозиции Института морских наук и заповедников Красного моря.

Сапожников пояснял RTVI, что акулу, скорее всего, привлекло к берегу сбрасывание пищевых отходов. Поэтому, по словам эксперта, туристам в Египте не стоит купаться в мутной прибрежной воде и плескаться на поверхности, привлекая морских хищников этим звуком.

«Мутная вода, акула спокойно могла стоять под тем самым пирсом, ждать, когда какая-нибудь рыба или птица начнет трепыхаться по поверхности, чтобы ее съесть, а тут начали плавать люди, видимо, производили какой-то дополнительный шум на поверхности», — объяснял собеседник RTVI.

Летом 2022 года в СМИ и соцсетях появились сообщения о появлении акул в непосредственной близости от пляжей Макади-Бэй и Хургады. Купание было временно запрещено в целях предосторожности, а туроператоры начали в обязательном порядке предупреждать туристов из России и других стран о потенциальной опасности, особенно отмечая активность таких видов, как тигровая и бычья акула.

Осенью 2020 года два нападения произошли практически одновременно в районе популярного курорта Шарм-эль-Шейх. Жертвами стали гражданка Украины и две уроженки Германии.