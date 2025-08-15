Саммит России и США на Аляске не приведет к «знаковым переменам», но примерно через полгода-год произойдут «ключевые события» — и в 2026 году конфликт Москвы с Киевом завершится. Таким прогнозом с RTVI поделился основатель Ассоциации астрологии и магии Виктор Богданов.

«Абсолютно никаких знаковых перемен не произойдет [по итогам саммита], сиюминутного прекращения конфликта тоже не произойдет. Но это очень хороший сигнал, и ключевые события произойдут через срок от полугода до года, а в конечном итоге конфликт будет исчерпан», — сказал астролог.

По словам Богданова, 15 и 16 августа «все останется ровно там, где есть, с преимуществом в сторону Российской Федерации».

«Это только старт. 2025 год будет стартом для прекращения этого конфликта, а в целом сам конфликт закончится в 2026 году, во второй половине года», — пообещал он.

Ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев заявил RTVI, что сейчас не стоит обсуждать вероятные итоги встречи российского лидера Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа, так как такая информация «не подлежит широкой огласке».

«Сейчас лучше всего не делать прогнозы, поскольку у Дональда Трампа ураническая натура — это означает импульсивность, неожиданные решения, и можно ожидать всего, чего мы не ожидаем. Наш президент достаточно последовательный в своих намерениях, убеждениях и планах, поэтому здесь, что называется, два полюса совмещаются», — заявил Бородачев.

Он выразил надежду, что на саммите произойдет «как в электричестве»: «Плюс и минус дают электрический ток, и здесь будет какой-то позитивный результат по законам физики и по законам общения двух серьезных государственных деятелей».

Встреча президентов России и США начнется 15 августа в 22:30 мск. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что переговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом пройдут в формате тет-а-тет и будут деловыми. Основной темой встречи станет урегулирование конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что переговоры лидеров двух стран в целом могут занять минимум 6-7 часов.