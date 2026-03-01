Суббота (Шаббат) является священным днем для иудеев, в который нельзя работать и даже брать в руки вещи, без которых можно обойтись. Это сакральная пауза, предписанная четвертой заповедью Декалога. В еврейской традиции Шаббат называют «царицей» и «невестой», подчеркивая его особый, почти одушевленный статус. В Шаббат иудей добровольно отказывается от роли творца и преобразователя материального мира, чтобы вернуться к своей истинной сути. Однако именно в субботу, 28 февраля, Израиль нанес «превентивный» удар по Ирану. Как это соотносится со священной традицией — RTVI поговорил с русскоязычными жителями Израиля, изучающими Тору.

Даже среди раввинов отношение к возможности взаимодействовать с миром в субботу разное, так как раввины, как и обычные иудеи, могут придерживаться разных взглядов. В раввинате не все относятся к ультраортодоксам, для которых принципы соблюдения Субботы незыблемы.

«Ультраортодоксальные могут, скорее всего, считать, что живут своей жизнью, а государство живет своей жизнью, и их просто это вообще никак не касается. Ультраортодоксы и в армии не служат — им то что «мы своим делами занимаемся, а они своими», вот такая примерно у них позиция. Если брать просто ортодоксальных, то нет существенной проблемы, если на Израиль напали. А вот с превентивным ударом, думаю, что, наверное, опять это разрешается тем, что просто-напросто ортодоксы в этом не участвуют», — объяснил израильтянин Лиор Борисов, проживающий в Ашкелоне и изучающий Тору.

Согласно галахе (традиционное иудейское право, закрепленное в Торе) есть два типа войны. Это разрешенная война (милхемет решут), которая велась в древности для блага государства по решению высшего суда Санхедрина, в которой есть ограничение на боевые действия в шаббат, а также заповедованная война (милхемет мицва), она ведётся, когда государству угрожает опасность. Во время второго типа войны шаббат не соблюдают.

«Я не слышал, чтобы раввины выступали против ведения войны в субботу, и например в войне Судного дня это прямо приветствовали», — отметил Борисов.

Ранее эксперт по Израилю Али Аль-Авар заявил телеканалу Al Jazeera, что выбор субботы для нанесения ударов по Ирану был стратегическим, поскольку гражданская активность в шаббат низкая, и израильское население находится в состоянии «почти полного спокойствия», что снижает риск гибели людей от иранских ответных ударов.

«Суббота является официальным праздником в Израиле, что ограничивает передвижение гражданского населения и позволяет полностью контролировать перемещения военных и политиков, а также гарантирует, что министры и высокопоставленные чиновники находятся в определенных местах и ​​на связи», — поясняет телеканал.

О глубоком символизме выбора времени для нанесения Израиля сообщает CNN со ссылкой на экспертов. Дело в том, что удар был нанесен в преддверии иудейского праздника Пурим. В синагогах в эти дни читается специальный отрывок из Ветхого Завета, известный как «Захор» («Помни»). Этот фрагмент из библейской книги Второзаконие содержит заповедь древним израильтянам помнить о вероломном нападении народа Амалика и стереть память о нем, когда израильтяне обретут покой на своей земле. Отрывок «Захор» публично зачитывается перед Пуримом во исполнение религиозной заповеди (мицвы) помнить об Амалике как об архетипическом, извечном враге Израиля.