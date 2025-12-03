Переговоры президента России Владимира Путина и спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа 2 декабря прошли в закрытом формате, чтобы не создавать информационный шум и не давать возможности оказывать давление на стороны. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru выразил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По его словам, во время пятичасового разговора в Кремле затрагивался в том числе вопрос, как нужно действовать обстановке, «когда есть силы, не воспринимающие никакие конструктивные предложения».

«Что это за силы, нам понятно. Поэтому все делается в такой конфиденциальной форме, чтобы не дать возможности противникам перелопачивать все эти моменты, создавать вокруг лишний шум и оказывать давление на определенные стороны», — пояснил Чепа.

Депутат подчеркнул, что любые переговоры являются компромиссом. «По-другому быть не может», — заключил он.

Вечером 2 декабря в Кремле прошли переговоры Владимира Путина со Стивом Уиткоффом. С американской стороны во встрече также принял участие зять президента США Джаред Кушнер, а с российской — глава РФПИ Кирилл Дмитриев и помощник Путина Юрий Ушаков.

Встреча продлилась около пяти часов. Комментируя итоги переговоров, Ушаков заявил, что они были полезными, конструктивными и содержательными. По его словам, помимо изначального плана мирного договора из 27 пунктов Москва получила от США еще четыре документа. Он не стал раскрывать их суть, однако сказал, что все они касаются урегулирования конфликта на Украине.

Ушаков отметил, что некоторые предложенные формулировки Москве не подходят. Путин, по его словам, не скрывал критического и «даже отрицательного отношения к ряду предложений». Наиболее важной темой как для Кремля, так и для Вашингтона стал вопрос территорий, добавил Ушаков.

Стороны пока не смогли найти компромиссный вариант, но некоторые наработки США выглядят приемлемыми и пригодными для обсуждения, уточнил помощник президента России. Он отметил, что стороны договорились не раскрывать подробности переговоров и назвал это решение «логичным».

Предполагалось, что после визита в Москву Уиткофф и Кушнер 3 декабря встретятся в Брюсселе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако журналист Kyiv Post в Вашингтоне Алекс Рауфоглу сообщил, что встречу отменили, а Зеленский «возвращается домой».