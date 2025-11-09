В результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) 8 и 9 ноября в Белгороде и Воронеже возникли перебои с подачей электроэнергии. Главы регионов заявили о повреждениях объектов энергетической инфраструктуры и перебоях с подачей электроэнергии.

Минобороны России сообщило, что в ночь на 9 ноября силы ПВО сбили 44 беспилотника над двумя регионами России — над Брянской областью (43 БПЛА) и над Ростовской (один БПЛА). Главы обоих регионов сообщили об отсутствиипострадавших в результате атак. Воронежская и Белгородская области в сводке Минобороны не указаны. Рано утром 9 ноября ракетная опасность объявлялась в Воронежской, Тульской, Брянской и Орловской областях. Позже ее отменили.

Ситуация в Воронеже

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в ночь на 9 ноября средства РЭБ подавили несколько беспилотников. По предварительным данным, пострадавших нет.

На одном из коммунальных объектов Воронежа возник пожар, который оперативно потушили, в связи с возгоранием принимались «временные меры» по соображениям технологической безопасности, говорится в посте Гусева. О каких мерах идет речь, губернатор не уточнил. В то же время он сообщил, что из-за них в некоторых домах «могли наблюдаться колебания температуры центрального отопления».

«В ближайшее время температура теплоносителя в этих домах будет приходить в норму», — заверил глава региона.

Гусев рассказал, что по тем же технологическим соображениям на короткий период было решено приостановить подачу электроэнергии на некоторые территории Воронежа. По состоянию на момент публикации поста (7,48 мск) электроэнергия подается в штатном режиме.

Воронежский губернатор добавил, что в результате ночной атаки на территории одного из строительных предприятий была посечена кровля и частично выбиты стекла в нескольких зданиях. Кроме того, повреждены несколько автомобилей и внутренние сети отопления.

Серьезные повреждения инфраструктуры в Белгороде

В результате ракетного обстрела вечером 8 ноября система энерго- и теплоснабжения Белгорода получила серьезные повреждения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Наши энергетики, как и всегда, героически стараются справиться с поставленной задачей. Сейчас занимаются восстановлением того ущерба, который нанесли нам враги. Надеюсь, что эти изменения не создадут большого дискомфорта жителям города Белгорода, и в ближайшее время все решения, которые необходимы, будут приняты», — говорится в посте.

Вечером в субботу Гладков сообщил о работе ПВО над Белгородом и Белгородским районом. Были сбиты несколько воздушных целей, о пострадавших не сообщалось. После атаки на нескольких улицах Белгорода фиксировались проблемы с подачей электроэнергии, а части поселка Дубовое Белгородского района энергоснабжение отсутствовало. Как следует из сообщения Гладкова, без света остались более 20 тыс жителей региона. Губернатор отметил, что энергетики восстанавливают подачу электроснабжения.

Среди прочего в Белгороде в результате падения обломков загорелись несколько гаражей.

До этого проблемы с подачей электричества в Белгородской области наблюдались в начале октября. Тогда Гладков сообщил, что в результате атак ВСУ без света оказались 40 тыс. человек. Перебои наблюдались в 24 населенных пунктах, включая Белгород, Белгородский район, Валуйский и Волоконовский районы, Грайворонский и Шебекинский округа.

Гладков допускал «резкое ухудшение» ситуации с энергоснабжением в области, когда при «резком снижении температуры и отключении энергии» всем ответственным лицам придется обеспечивать работу временных пунктов обогрева, в том числе в школах.