Вооруженные силы Кувейта по ошибке сбили из ПВО три американских истребителя F-15 Eagle, которые были задействованы в ходе операции против Ирана. Об этом сообщили в Центральном командовании Вооруженных сил США.

В заявлении говорится, что, предварительно, имел место инцидент с «дружественным огнем».

«В 23:03 по восточному времени 1 марта (7:03 мск 2 марта. — Прим. RTVI) три американских истребителя F-15E Strike Eagle, выполнявшие задачи в рамках операции «Эпическая ярость», были сбиты над Кувейтом», — сообщили в командовании.

В заявлении отмечается, что американские истребители были по ошибке сбиты кувейтской системой ПВО «во время активных боевых действий, включавших атаки иранской авиации, баллистических ракет и беспилотников».

Все шесть пилотов катапультировались и сейчас «находятся в стабильном состоянии», отметили в командовании. Причина произошедшего расследуется.

«Кувейт признал этот инцидент, и мы благодарны за усилия кувейтских сил обороны и их поддержку в этой продолжающейся операции», — сказано в заявлении.

В Минобороны Кувейта ранее подтвердили, что утром 1 марта на территории страны потерпели крушение несколько военных самолетов США, катапультировавшихся пилотов госпитализировали для оценки их состояния. Причины инцидента в заявлении ведомства не назывались.

В Сети распространились видео с крушением двух сбитых самолетов. Судя по кадрам из соцсетей, один из самолетов пилотировала женщина. Один из потерянных истребителей, предположительно, мог быть новейшим бомбардировщиком F-15EX Eagle II.

В иранском Корпусе стражей исламской революции (КСИР) утверждали, что три американских истребителя сбили военные Ирана.

За всю историю существования ударного варианта F-15 с начала 1990-х было потеряно всего 16 самолетов этой модели, из них только две от зенитного огня — над Ираком в 1991 году. F-15E Strike Eagle в современной модификации оценивается в сумму не менее $100 млн за штуку.

Для иранских медиа потеря американцами сразу трех дорогостоящих истребителей — это «просто праздник», пишет телеграм-канал «Рыбарь» бывшего сотрудника пресс-службы Минобороны Михаила Звинчука.

«Сама ситуация выглядит довольно комично, и создает новые вопросы к обороне и взаимодействию с союзниками: как же система „свой — чужой“? Ну а Дональду Трампу предстоит еще одна волна критики, так как потеря трех боевых самолетов — это серьезный репутационный урон. Повезло, что летчики живы», — говорится в посте.

Комментируя инцидент, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов написал в своем телеграм-канале: «С такими союзниками… никого больше и не надо».